Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/09/2021

Primeira Leitura (Esd 1,1-6)

Início do Livro de Esdras.

1No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação:

2“Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do Céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. 3Quem, dentre vós todos, pertence a seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele, e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém, e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. 4E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus, que está em Jerusalém”. 5Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor, que está em Jerusalém. 6E todos os seus vizinhos lhes trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 125)

— Maravilhas fez conosco o Senhor!

— Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções.

— Entre os gentios se dizia: “Maravilhas fez com eles o Senhor!” Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.

— Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria.

— Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes; cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes!

Evangelho (Lc 8,16-18)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 16“Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama; ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. 17Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto; e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. 18Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis! Pois a quem tem alguma coisa, será dado ainda mais; e àquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Multipliquemos os dons que recebemos de Deus

“Pois a quem tem alguma coisa, será dado ainda mais; e àquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter” (Lucas 8,18).

Quando escutamos a lógica de Jesus, vamos pensar: “Não tem lógica isso. Se Deus veio nos trazer a justiça, como é que Ele está dizendo que quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e quem não tem será tirado até o que tem?”. Porque o que nós temos são dons e talentos, essa é a graça que todos nós temos, até quem você pensa que não tem dom nenhum… Aí o que você pensa não ter, realmente você não vai, porque até o que você imagina ter lhe será tirado, porque a vida lhe tira, o tempo lhe tira, porque a graça lhe tira. Mas o que você tem, se você usa, se você multiplica, se você faz acontecer, se você não esconde a graça, e sim a multiplica, mais graça você terá na vida.

Se você tem dons, por favor, não os enterre, não enterre a graça de Deus que está em você, não seja como aquele homem que diz: “Recebi tão pouco”, aí ele foi lá e simplesmente se acomodou. Não seja esse servo mau e preguiçoso, não seja aquela pessoa que vive a vida reclamando e se escondendo. Aqui não dá para viver uma falsa modéstia, uma falsa humildade, porque a graça que Deus nos dá é, na nossa própria indignidade, nos dar o seu espírito de criatividade.

Que beleza as pessoas que estão usando os dons que têm para fazer o bem, para se sobressair até das coisas negativas, das tragédias da vida. Porque isso é colocar para fora os dons que têm. Não é escondê-lo, não é retê-lo, não é ficar na mágoa, no ressentimento, no rancor, na tragédia. É superar, é ir para a frente, é não andar para trás.

E você não pode nem se limitar pelos limites. Sou um admirador das pessoas que têm limites físicos, e como elas nos surpreendem. Adoro acompanhar as Paralimpíadas para ver como aquelas pessoas que têm alguma deficiência ou passaram por algum momento na vida em que o limite físico lhes constrangeu, mas venceram. Elas fazem muito mais do que nós que temos duas pernas, dois braços e ficamos sempre com desculpas.

Se você não pode correr, você pode andar; se você não pode andar depressa, você pode andar devagar; o que você não pode é ficar só em cima da cama reclamando e lamentando: “Não sou como fulano”. A graça de Deus é para nos levantar, é para usarmos nossos dons, nossos talentos para fazer o Reino de Deus acontecer. Não podemos parar, estagnar na vida, porque sofremos um baque, porque passamos por uma decepção, porque perdi aquela pessoa que era tudo para mim.

Quem é tudo para mim é Deus, é claro que a pessoa tem a sua importância; minha mãe teve uma importância única na minha vida, mas tudo que aprendi da minha mãe foi lutar, foi ir para frente, ela não me criou para ser uma pessoa que vivesse chorando o resto da vida porque ela morreu. Ou você que ficou viúvo, viúva, ou até você que perdeu um filho… Dói demais. Mas é preciso, com a graça de Deus, superar; para não enterramos os talentos, para trazermos à luz e à graça aquilo que a graça de Deus nos deu.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook