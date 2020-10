Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/10/2020

Primeira Leitura (Ef 2,12-22)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 12naquele tempo, éreis sem Messias, privados de cidadania em Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 13Mas, agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos, pelo sangue de Cristo. 14Ele, de fato, é a nossa paz: do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o muro de separação: a inimizade. 15Ele aboliu a Lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. 16Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz; assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. 17Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. 18É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. 19Assim, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. 20Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. 21É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. 22E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 84)

— O Senhor anunciará a paz para o seu povo.

— Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar; está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra.

— A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.

— O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus.

Evangelho (Lc 12,35-38)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 35Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. 36Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater. 37Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. 38E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar!

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Estejamos sempre prontos para o encontro com o Senhor

“Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater” (Lucas 12,35-36).

Que beleza e que graça saber que estamos esperando o Senhor chegar! O Senhor, o Noivo, está à porta, e a qualquer momento Ele chega, e não podemos abrir as portas da nossa casa, do nosso coração e da nossa vida com tudo despreparado e bagunçado.

Precisamos ser pessoas sempre prontas a partir, a morrer, a tomar outros caminhos. Temos que sair dessa cultura maldita de tudo improvisar e fazer de qualquer jeito, porque a nossa própria espiritualidade tem ficado bagunçada, pois temos levado a coisa de qualquer jeito e, com o perdão da expressão, “empurrando muitas vezes com a barriga”.

Não podemos deixar que a nossa espiritualidade seja daquelas pessoas imprudentes. Se há uma coisa que Jesus nos adverte é que precisamos estar sempre prontos. Precisamos, de fato, viver como pessoas que, a qualquer momento, têm que prestar conta da nossa vida.

Precisamos estar com os rins cingidos, ou seja, prontos a prestar contas, a irmos ao encontro do Senhor

Se eu chegar, agora, na sua casa e bater à sua porta, será que terei condição de entrar? Chegamos de surpresa na casa de alguém, e a pessoa não sabe o que faz: “Olha, o padre chegou!”, e corre dizendo: “Desculpe, está um pouco bagunçada a minha casa”. Mas, normalmente, está sempre bagunçada, está sempre desorganizada. Às vezes, o nosso quarto está sempre naquela reviravolta, naquela bagunça. Não podemos ficar acumulando coisas, não podemos ficar acumulando bagunças, não podemos deixar a nossa vida bagunçada.

É um mau costume, como é um mal ficarmos acumulando louças sobre louças, coisas sujas sobre coisas sujas, roupa suja sobre roupa suja, bagunça sobre bagunça. É um mal para a nossa vida espiritual ficarmos também deixando-a de uma forma procrastinada, ou seja: “Depois eu vejo isso”; “Depois eu organizo isso”. E, infelizmente, a nossa vida espiritual, a nossa vida humana, vira bagunça.

Precisamos estar com os rins cingidos, ou seja, prontos a prestar contas, a irmos ao encontro do Senhor. Se falarem: “Jesus está aí”, e dissermos: “Espera, vou me arrumar”, “Vou me confessar”… Ele vai e nós ficamos.

Não dá para improvisar, não dá para nos enganarmos, ficarmos iludidos, não dá para mentirmos para nós mesmos. Há muita coisa na nossa vida que está bagunçada aqui e acolá, e precisamos colocar em ordem, precisamos ser os verdadeiros amigos do Noivo, prontos para irmos ao Seu encontro a qualquer momento.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook