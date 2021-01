Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/01/2021

Primeira Leitura (Hb 7,25–8,6)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 25Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles.

26Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha: santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. 27Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo.

28A Lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da Lei, constituiu alguém que é Filho, perfeito para sempre. 8,1O tema mais importante da nossa exposição é este: temos um sumo sacerdote tão grande, que se assentou à direita do trono da majestade, nos céus. 2Ele é ministro do Santuário e da Tenda verdadeira, armada pelo Senhor, e não por mão humana.

3Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios; portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. 4Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a Lei. 5Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da Tenda. “Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha”.

6Agora, porém, Cristo possui um ministério superior. Pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores.

Salmo Responsorial (Sl 39)

— Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!

— Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!

— Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse: “Eis que venho!”

— Sobre mim está escrito no livro: “Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei!”

— Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia; vós sabeis: não fechei os meus lábios!

— Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor! Digam sempre: “É grande o Senhor!”, os que buscam em vós seu auxílio.

Evangelho (Mc 3,7-12)

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

Naquele tempo, 7Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. 8E também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Iduméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. 9Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse.

10Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. 11Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: “Tu és o Filho de Deus!” 12Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era.

Coloquemos aos pés de Jesus as nossas enfermidades

“Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo” (Marcos 3,10).

Quando vejo Jesus curando as pessoas, olho para o Mestre Jesus como Aquele quem cuida de nós, e Ele cuida mesmo! Precisamos permitir que Jesus cuide de nós, permitir que Ele nos cure.

As pessoas iam ao encontro de Jesus para serem curadas e “jogarem” sobre Ele seus males, suas doenças, enfermidades, dores e sofrimentos. As pessoas tocavam em Jesus e eram tocadas pelo poder d’Ele.

Jesus continua nos tocando, nos curando, nos libertando, nos restaurando e agindo no meio de nós. Mas é preciso permitir que a graça d’Ele atue em nós, é preciso permitir que a graça d’Ele cure a enfermidade de cada um de nós.

É verdade que, primeiro, precisamos admitir que estamos doentes, enfermos… E nós pecamos e erramos aqui, porque as pessoas deixam para reconhecer as suas doenças e enfermidades só quando elas são agravantes, mas toda e qualquer enfermidade é um agravamento, causam um tormento na alma, no espírito e no coração. Não ignore!

É preciso permitir que a graça d’Ele cure a enfermidade de cada um de nós

Assim como não devo ignorar nenhuma dor no meu corpo, devo procurar saber o motivo de sentir essa dor, o porquê que estar passando por isso, também não posso ignorar aquilo que se passa no meu coração, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, pois isso me perturba tanto, me incomoda tanto. Ou se não me perturba é porque eu ignoro tanto aquilo que passa e pesa sobre mim.

Coloquemos aos pés de Jesus, coloquemos no coração d’Ele aquilo que está nos oprimindo, porque pode ser uma opressão emocional forte. De tanto acumularmos tensões, chega um momento que a cabeça fica pesada, o coração fica demasiadamente sobrecarregado.

Coloquemos aos pés de Jesus o que está nos inquietando, porque se não entregamos as nossas inquietações para Jesus, elas viram perturbações e essas crescem e geram verdadeiros desequilíbrios emocionais em mim. E daqui a pouco estou aquela pessoa estafada, traumatizada e deprimida, porque não estou entregando para Jesus aquilo que me preocupa e me inquieta.

Nenhum de nós pode ser super-homem. Você não pode ser uma supermulher. Temos que ser fortes, levar a nossa batalha de cada dia, mas despojando-nos humildemente de toda essa carcaça da fortaleza, coloquemos nossas misérias aos pés de Jesus porque é Ele que cuida de nós.

Deus abençoe você!

