Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/04/2022

Primeira Leitura (At 3,11-26)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 11como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado “Pórtico de Salomão”.

12Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: “Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? 13O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo.

14Vós rejeitastes o Santo e o Justo, e pedistes a libertação para um assassino. 15Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. 16Graças à fé no nome de Jesus, este Nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós.

17E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. 18Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas: que o seu Cristo haveria de sofrer. 19Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. 20Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado.

21No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus, nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. 22Com efeito, Moisés afirmou: ‘O Senhor Deus fará surgir, entre vossos irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. 23Quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo’.

24E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. 25Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: ‘Através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra’. 26Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 8)

— Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo!

— Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo!

— Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo! Perguntamos: “Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho?”

— Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor; vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes:

— As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata; passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas.

Evangelho (Lc 24,35-48)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 35os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. 36Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: “A paz esteja convosco!”

37Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. 38Mas Jesus disse: “Por que estais preocupados, e por que tendes dúvidas no coração? 39Vede minhas mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenho”.

40E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. 41Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: “Tendes aqui alguma coisa para comer?” 42Deram-lhe um pedaço de peixe assado. 43Ele o tomou e comeu diante deles. 44Depois disse-lhes: “São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”.

45Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, 46e lhes disse: “Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia 47e no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. 48Vós sereis testemunhas de tudo isso”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Faça uma experiência com Cristo Ressuscitado!

“Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: “A paz esteja convosco!”. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: ‘Por que estais preocupados, e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenho’. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos” (Lucas 24, 35-41).

Vejam: Jesus está no meio de nós, Ele está no meio dos Seus discípulos. Jesus está conosco! O Ressuscitado quer se fazer enxergar, Ele quer se fazer sentir. Jesus quer que os seus discípulos experimentem a força da sua ressurreição. E essa realidade não pode ser teórica, pois precisa ser experiencial: eu e você precisamos fazer a nossa experiência com o Ressuscitado.

Eu e você somos capazes, pela força do Ressuscitado, de ler e compreender o mistério da sua ressurreição

O espanto é a primeira reação diante da ressurreição: os discípulos experimentaram isso na carne, eles pensaram que Jesus fosse um fantasma, ou seja, uma criação da mente. Nós sabemos muito bem o que é um fantasma porque a nossa mente é muito criativa. E nós, desde a nossa infância, temos os nossos medos interiores, os nossos terrores, os nossos assombros. Somos capazes de criarmos os nossos “fantasmas”. E os discípulos também criaram esse fantasma: imaginaram Jesus de uma maneira totalmente diferente daquela que estavam acostumados a conviver.

A vida quando é repleta de alegrias, de coisas boas, muitas vezes, nos causa espanto, porque nós, infelizmente, nos acostumamos muito com as notícias ruins, com a vida dura, aquela vida pesada, aquele fardo… E, assim, somos habituados a reproduzir isso. Então, quando a alegria bate à nossa porta, sobretudo uma alegria gratuita, uma alegria ao improviso, ela nos causa esse incômodo.

Agora, Jesus quer mostrar como é concreto o que nós vivemos no Domingo da Ressurreição, Ele quer mostrar aos seus discípulos a concretude realmente daquilo que aconteceu no Domingo de Páscoa. E o que que Ele faz? Ele quer comer com seus discípulos; Ele se deixa tocar pelos seus discípulos para mostrar que a alegria da ressurreição tem uma consistência factual, aquilo não é criação da mente deles, não é imaginação, não é uma coisa qualquer (como muitos dizem por aí), mas é um evento, tem uma consistência, é possível tocar em Jesus. Ele está no meio dos seus discípulos, Ele come com os seus discípulos. Não é apenas sentimento, não é apenas imaginação.

A pessoa precisa receber Jesus Cristo na sua totalidade, a pessoa, enquanto ser humano, filho de Deus, precisa tocar na experiência do Ressuscitado. A Páscoa não é imaginar algo bom, e sim encontrar o Cristo; a Páscoa não é só desejar coisas boas para as pessoas, é encontrar o Cristo e partilhar a vida d’Ele com os nossos irmãos.

Diz a Palavra que Jesus abriu a inteligência dos seus discípulos para que compreendessem. E Jesus, na verdade, faz isso, pois Ele abre a nossa inteligência. A palavra inteligência vem de “intus legere”, que quer dizer: “ler dentro”. Eu e você somos capazes, pela força do Ressuscitado, de ler e compreender o mistério da Sua ressurreição, a partir de dentro do nosso coração, pois aí está Cristo Ressuscitado.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.