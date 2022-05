Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/05/2022

Primeira Leitura (At 16,1-10)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 1Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, e de pai grego. 2Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. 3Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego.

4Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado. E recomendavam que fossem observadas. 5As Igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. 6Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a Palavra de Deus na Ásia.

7Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. 8Então atravessaram a Mísia e desceram para Trôade. 9Durante a noite, Paulo teve uma visão: na sua frente, estava de pé um macedônio que lhe suplicava: “Vem à Macedônia e ajuda-nos!” 10Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 99)

— Aclamai o Senhor, ó terra inteira.

— Aclamai o Senhor, ó terra inteira.

— Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos!

— Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho.

— Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente!

Evangelho (Jo 15,18-21)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 18“Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. 19Se fôsseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia.

20Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: ‘O servo não é maior que seu senhor’. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. 21Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Reze para que o mundo experimente o amor de Jesus

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fôsseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia’” (João 15,18-19).

Veja, meus irmãos, o cristianismo é, por sua natureza, uma realidade que se contrasta com a mentalidade do mundo, é automático. Não dá para combinar cristianismo com a mentalidade mundana, ele se contrapõe radicalmente, inclusive. Por isso podemos dizer que existe um ódio prévio que nós trazemos conosco, o mesmo ódio que foi nutrido contra Jesus, o mesmo ódio que O levou a dar a Sua vida por amor a toda a humanidade.

Então, quando somos batizados e inseridos na comunidade cristã, já trazemos previamente esse ódio, porque se odiaram Jesus, vão também odiar os cristãos. É duro reconhecer essa realidade, porque não podemos fazer disso um vitimismo para dizer: “Coitados dos cristãos, porque eles sofrem”. Não, isso não é vitimismo! Também não podemos fazer disso uma forma de satisfação, um determinado prazer em sofrer, como se o sofrimento, a perseguição, o ódio que sofremos fosse uma espécie de medalha de honra ao mérito.

Deus também não desejou que as pessoas odiassem o Seu Filho, Deus não desejou que o Seu Filho passasse por essa experiência. O ódio nunca foi querido por Deus. Jamais! Agora, para entendermos que não é uma felicidade — entenda muito bem — não é uma felicidade ser perseguido, não podemos fazer disso um pretexto, justamente para deixar de nos comprometer radicalmente com o anúncio do Evangelho.

O mesmo ódio levou Jesus a dar a Sua vida por amor a toda a humanidade

Como eu disse: não é felicidade de Deus que existisse esse ódio contra o Seu Filho e contra os discípulos do Seu Filho, mas isso não pode nos desencorajar da vivência radical dos valores do Evangelho na sua família, no seu trabalho, no ambiente onde você está.

Você precisa também ser esse contraste, você precisa caminhar na contramão, porque o cristianismo é assim: temos que nos encorajar sem vitimismo, sem fazer disso um mérito da nossa parte, por ser perseguido por causa do nome de Jesus. Mas nos alegrar, porque fomos capazes de fazer a nossa escolha, e não nos alegrar porque essas pessoas estão fora da graça de Deus, essas pessoas que criticam, essas pessoas que falam mal do cristianismo estão afastados de Deus.

Isso não deve ser motivo de alegria para nós, isso deve ser motivo para nós de ainda mais rezar, de ainda mais nos comprometer com o Evangelho, para que essas pessoas também tenham a graça de experimentar o que nós experimentamos.

Só existe alegria por uma configuração perfeita a Cristo; isso deve ser a nossa alegria! Se você passa por alguma experiência de sofrimento, de perseguição por causa do nome de Jesus, alegre o seu coração, porque essa é uma oportunidade de você configurar-se ainda mais a Cristo, quando você está sofrendo alguma realidade por causa do nome d’Ele, só por isso. As outras realidades, rezemos para que o mundo também creia, rezemos para que o mundo acolha Jesus Cristo como Senhor e Mestre, rezemos para que o mundo experimente profundamente o amor que nós experimentamos.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!