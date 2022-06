Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/06/2022

Primeira Leitura (2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36)

Leitura do Segundo Livro dos Reis.

Naqueles dias, 9bSenaquerib, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: 10Não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. 11Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar?”

14Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor 15e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: “Senhor, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins! Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. 16Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaquerib, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. 17É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios; 18lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedra; por isso os puderam destruir. 19Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus”.

20Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: “Assim fala o Senhor, Deus de Israel: Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaquerib, rei da Assíria. 21Eis o que o Senhor disse dele: A virgem filha de Sion despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas. 31Pois um resto sairá de Jerusalém, e sobreviventes, do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor todo-poderoso.

32Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. 33Pelo caminho, por onde veio, há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. 34Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi”.

35aNaquela mesma noite, saiu o Anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio cento e oitenta e cinco mil homens. 36Senaquerib, rei da Assíria, levantou acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 47)

— O Senhor estabelece sua cidade para sempre.

— O Senhor estabelece sua cidade para sempre.

— Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora; seu Monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo.

— Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande Rei! Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso.

— Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio a vosso templo; como vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra.

Evangelho (Mt 7,6.12-14)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 6“Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos; para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. 12Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a Lei e os Profetas. 13Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele! 14Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida! E são poucos os que o encontram”!

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Abra o seu coração com alguém especial

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos; para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição’” (Mateus 7,6.13).

Bem, meus irmãos, são dois conceitos que aparecem aqui no Evangelho de hoje, nesta terça-feira. E nós queremos que a Palavra de Deus nos ajude a compreender um pouco mais sobre a nossa própria vida, sobre aquilo que está no nosso coração. Não se dá intimidade para qualquer pessoa, você sabe disso. Você não partilha das coisas preciosas do seu coração para qualquer pessoa.

Existem pérolas da nossa vida que devemos escolher, mas escolher criteriosamente, ou seja, com muito discernimento, precisamos escolher a quem dar, com quem partilhar, com quem dividir determinadas coisas.

Sabemos que existem alguns ambientes de sigilo que protegem os nossos segredos; por exemplo, um padre no sacramento da confissão, você tem oportunidade de abrir o teu coração e ter os seus segredos protegidos pelo sigilo sacramental. Existe, por exemplo, um psicólogo que, na terapia, tem o segredo profissional, tem a sua ética profissional e vai guardar também aquilo que você compartilha. Existe também o diretor espiritual, que acompanha o teu caminho, o teu progresso espiritual na vida espiritual, esse também manterá no segredo aquilo que você partilha.

Às vezes, é preciso de um coração assim para poder dividir a nossa intimidade ou, talvez, uma outra realidade, um outro contexto, uma pessoa, que seja muito cara ao teu coração, um amigo em quem você confia plenamente, será também um espaço onde você pode compartilhar e dividir a sua intimidade.

Jesus está chamando a atenção, muitas vezes, sobre essa prudência das coisas preciosas, e aqui não falo só das realidades do nosso coração, falo também das verdades de fé, das preciosidades da nossa fé que precisamos, justamente, compartilhá-las com corações que estão dispostos a fazer delas realmente um uso precioso. Isso é muito importante na nossa pregação da Palavra de Deus!

Você não partilha das coisas preciosas do seu coração para qualquer pessoa

Agora, muita atenção à tentação de viver tudo sozinho e de não se abrir nunca para ninguém. Porque, com todas as realidades que trazemos no nosso interior, podemos passar pela tentação de nunca dividir isso com ninguém, passar a vida inteira sem ter um coração nessa face da Terra para poder dividir a nossa intimidade, os segredos do nosso coração. Muito cuidado! Isso adoece, isso faz mal, isso contraria aquilo que é próprio do ser humano que precisa do outro, que precisa também dividir as suas angústias, as suas dores, o seu caminho espiritual. Precisamos dessa realidade.

Por fim, o segundo tema que apareceu é justamente a verdade de que o Evangelho é uma porta estreita. Cristianismo não é um passeio, cristianismo não é um divertimento, mas cristianismo é a subida do calvário, cristianismo é a configuração a Cristo Senhor, ao coração do nosso Deus, do nosso Senhor.

Então, também na nossa vida, nós precisamos aderir à Palavra do Senhor, rejeitar tudo aquilo que é contrário a ela, mas, muitas vezes, isso vai ser feito com muito sacrifício, com muita luta e com muita oferta. Que a graça de Deus nos ajude!

Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.