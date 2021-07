Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/07/2021

Primeira Leitura (Jr 2,1-3.7-8.12-13)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

1A Palavra do Senhor foi-me dirigida, dizendo: 2“Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. 3Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita; todos os que dele comiam, pecavam; males caíam sobre eles”, diz o Senhor. 7“Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozásseis de seus melhores produtos, mas, apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. 8Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na Lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas, os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. 12Ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror”, diz o Senhor. 13“Dois pecados cometeu meu povo: abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas, cisternas defeituosas que não podem reter água”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 35)

— Em vós está a fonte da vida, ó Senhor!

— Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor.

— Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva, na torrente das vossas delícias.

— Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça, e aos retos, a vossa justiça!

Evangelho (Mt 13,10-17)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 10os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: “Por que tu falas ao povo em parábolas?” 11Jesus respondeu: “Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não é dado. 12Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância; mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. 13É por isso que eu lhes falo em parábolas: porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. 14Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: ‘Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. 15Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure’. 16Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. 17Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Ouçamos a Palavra que é semeada em nosso coração

“Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça!” (Mateus 13,8-9).

Tudo o que nós precisamos é ter ouvidos para ouvir a Palavra de Deus que é semeada em nosso coração. O bom semeador, Jesus, semeia a Sua Palavra em nosso coração, o que nós precisamos é que nossos ouvidos sejam como um campo bom, um campo que realmente acolha a semente, que permita a semente da Palavra entrar, penetrar, permanecer e produzir frutos em nós.

Você sabe que o homem do campo está lá trabalhando de uma forma árdua para o seu plantio, mas não basta somente jogar a semente, é preciso cuidar da semente semeada, é preciso cuidar do solo onde a semente foi semeada, e é preciso cuidar das arestas e também daqueles que podem roubar as sementes que foram semeadas, como os pássaros; os ventos, o terreno, se ele é perigoso, se contém espinhos, tudo precisa ser cuidado.

Nós também não podemos acolher a Palavra de Deus de qualquer jeito. Veja, nós, muitas vezes, estamos querendo que Deus realize uma obra em nossa vida, mas a obra de Deus já está sendo realizada, a obra de Deus acontece por meio da Sua Palavra, porque a Palavra de Deus tem o poder da transformação, da cura e da libertação. A Palavra de Deus é a ação de Deus que faz nova todas as coisas.

A Palavra de Deus é a palavra que, no princípio, criou todas as coisas, a Palavra de Deus é a palavra encarnada no meio de nós; e basta uma palavra d’Ele para que o nosso coração seja transformado e mudado. Agora, é preciso acolher a Palavra!

Infelizmente, meus irmãos, estamos muitas vezes distraídos, estamos ouvindo essa Palavra de qualquer jeito, não damos à Palavra a atenção que ela realmente merece, para que ela realmente entre em nós, penetre em nós, permaneça em nós e produza frutos na nossa vida.

É preciso lutar com todo o nosso empenho para combater o espírito da dispersão, para não ficarmos dispersos. Estamos lá participando da missa e alguns entendem totalmente errado, acham que participar da missa é ir lá para receber a Comunhão, a Eucaristia. Sim, a Comunhão, a Eucaristia é o banquete eucarístico que nos é dado, mas o banquete eucarístico não é precedido, pelo contrário, ele vem junto com o banquete da Palavra. A Eucaristia é a Eucaristia por causa do poder da Palavra, é por isso que a Palavra é proclamada, por isso que a Palavra nos é dada porque só ela pode preparar o nosso coração para que a Eucaristia realmente realize a obra de Deus na nossa vida.

Não participe mais da missa de forma distraída e avoada, não participe mais da missa disperso, não digo somente da celebração da missa, digo de toda a nossa vida. Não passe um dia sem se voltar para a Palavra de Deus, sem ouvir a Palavra de Deus, sem meditar a Palavra de Deus, sem ruminar a Palavra de Deus e cuidar para que aquilo que ouçamos entre por um ouvido e permaneça no coração e do coração saia para a vida, porque têm palavras que entram por um ouvido ou nem entram nos ouvidos, já voltam; outras entram e saem.

Que a Palavra de Deus permaneça e produza muitos frutos na nossa vida!

Deus abençoe você!

