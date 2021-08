Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/08/2021

Primeira Leitura (Rt 2,1-3.8-11;4,13-17)

Leitura do Livro de Rute.

1Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico, da família de Elimilec, chamado Booz. 2Rute, a moabita, disse à sua sogra: “Permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo”. Noemi respondeu: “Vai, minha filha”. 3Rute foi, pois, colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Booz, parente de Elimelec. 8E Booz disse a Rute: “Ouve, minha filha, não vás apanhar espigas em outro campo, e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. 9Observa onde estão ceifando e vai atrás delas; pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos”. 10Então Rute, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: “Como pude encontrar graça a teus olhos, e te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira?” 11Respondeu-lhe Booz: “Contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido: como deixaste teus pais e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias”,

4,13Então Booz tomou Rute e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. 14As mulheres diziam a Noemi: “Bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família e quis que o seu nome se conservasse em Israel, 15para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice, porque nasceu um menino de tua nora, que te ama e é para ti melhor que sete filhos”. 16E Noemi tomou o menino, colocou-o no colo, e serviu-lhe de ama. 17As vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: “Nasceu um filho a Noemi”, e deram-lhe o nome de Obed. Ele foi o pai de Jessé, pai de Davi.

Responsório (Sl 127)

— Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor.

— Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem!

— A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa; os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa.

— Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião; cada dia de tua vida

Evangelho (Mt 23,1-12)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

Naquele tempo, 1Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: 2“Os mestres da Lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a Lei de Moisés. 3Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações! Pois eles falam e não praticam. 4Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. 5Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. 6Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. 7Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de Mestre.

8Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de Mestre, pois um só é vosso Mestre e todos vós sois irmãos. 9Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. 10Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso Guia, Cristo. 11Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. 12Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado”.

O humilhado é sempre exaltado pela sabedoria de Deus

“Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado ” (Mateus 23,11-12).

Jesus está ensinando aos Seus discípulos e nós também, nos dias de hoje, a termos cuidado com os mestres da Lei e com os fariseus e, a sobretudo, observarmos a nossa própria vida, para que não nos tornemos um mestre da Lei e um fariseu na vivência religiosa.

É importante dizer que os mestres da Lei e os fariseus eram as grandes referências religiosas na época de Jesus. Os mestres da Lei eram mestres da Lei porque conheciam a Lei, porque estudavam e tinha autoridade sobre ela. Os fariseus eram aqueles que tinham uma observância estrita da Lei Divina, observavam até mais que os outros. E Jesus está nos dizendo que eles não servem de referência nem de exemplo, porque eles falam, mas não fazem; eles ensinam, mas não praticam; eles cobram dos outros, mas não cobram de si mesmos; ou seja, eles não têm autoridade.

Até escutem eles, mas não façam o que eles fazem; o que eles ensinam sobre a Lei não é mentira, a Palavra de Deus é essa, mas se eles não dão exemplo, não siga o mau exemplo deles. Isto é, mais do que nunca, pertinente para os tempos em que vivemos.

Quem se exalta, será humilhado pela vida, mais humilhado, inclusive, pelo julgamento de Deus

É preciso dizer que, muitas vezes, até nós, que estamos ensinando a Palavra de Deus, precisamos realmente nos revermos, porque não basta usar, é preciso viver o que se ensina; não basta falar, é preciso primeiro viver o que se fala, porque senão cairemos na grande contradição da vida religiosa. São religiões que muito cobram e pouco na prática vivem, são autoridades religiosas que são boas para falar, para gritar, para exigir dos outros, mas pouco na prática comuns.

Que a Palavra de Deus nos ensine a não sermos guias cegos, mas sermos guias da luz; e, para isso, precisamos viver na luz e na graça.

A primeira coisa que precisa aprender é não sermos grandes, é não querermos ser importantes, é não querermos ser donos da verdade porque começamos a cair em contradição quando nos sentimos senhores do bem e do mal. Quando pegamos para nós uma autoridade da verdade, achamos que sabemos tudo, que podemos tudo, que só passa pelo meu critério, que só a minha verdade é a verdade.

Cuidado! Aquele que se sente grande, se torne menor; aquele que acha que sabe tudo, procure ser aquele que mais deve aprender. A grande lição da vida é sabermos aprender, inclusive, com os pequenos.

Quem se exalta, será humilhado pela vida, mais humilhado, inclusive, pelo julgamento de Deus. Procure humilhar o próprio coração, a própria sabedoria e a própria razão que se sente maior do que todos, porque quem se humilha será sempre exaltado pela sabedoria de Deus.

Deus abençoe você!

