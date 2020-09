Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/09/2020

Primeira Leitura (Ef 4,1-7.11-13)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 1eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes: 2com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. 3Aplicai-vos a guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. 4Há um só Corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. 5Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, 6um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. 7Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lha deu. 11E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres.

12Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, 13até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 18)

— Seu som ressoa e se espalha em toda a terra!

— Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia!

— Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz!

Evangelho (Mt 9,9-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 9Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: “Segue-me!” Ele se levantou e seguiu a Jesus. 10Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. 11Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: “Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?”

12Jesus ouviu a pergunta e respondeu: “Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. 13Aprendei, pois, o que significa: ‘Quero misericórdia e não sacrifício’. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Deus transforma quem se abre para a Sua graça

“Aprendei, pois, o que significa: ‘Quero misericórdia e não sacrifício’. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores” (Mateus 9,13).

Mateus, o evangelista que celebramos no dia de hoje, estava sentado na coletoria de impostos, Jesus olhou para ele e disse: “Segue-me”. Muitos religiosos da Sua época contestaram poque Mateus era um pecador público, era um cobrador de impostos, um homem injusto e maldoso, era muito malvisto. Mas Deus não vê as aparências, Ele vê o coração. Ainda que o coração esteja manchado e marcado pelos pecados, Ele vem para libertar, justamente, o nosso coração de todo e qualquer pecado.

Por isso, Deus chama para si, os pecadores, todos aqueles que estão à beira das estradas da vida, todos aqueles que estão marcados pela tragédia do pecado, para dizer que há salvação e libertação.

Há um ditado mal dito no nosso meio que, muitas vezes, assimilamos; escutei alguém dizer: “Pau que nasce torto morre torto”. E não é verdade! Acontece sim de um pau que está torto até se entortar mais, e não tem jeito, mas isso é na natureza física. Porque Aquele que criou a natureza física é Senhor de todas as coisas, é Senhor da nossa natureza humana e Ele pode transformar a natureza humana mais torta, mais desviada, mais extraviada, desde que se abra para a Sua graça, desde que permita que a Sua graça entre na nossa natureza e a mude. Porque, se formos olhar, dessa forma, perdemos a esperança até em nós.

Toda e qualquer pessoa que se abre para a graça de Deus é transformada por ela

Não é verdade, podemos ter certeza de que o coração mais duro, o pecado que parece mais complicado, o vício mais escravizante, o poder de Deus transforma.

Homens e mulheres, ao longo da história, foram transformados pelo poder de Jesus, foram transformados porque fizeram d’Ele o Senhor da sua vida.

Jesus teve misericórdia de mim e a Sua graça me encaminhou e me transforma a cada dia. Por isso, não desmereço de forma alguma, nenhum pecador, nenhuma criatura humana. Todo ser humano tem jeito!

Quando Jesus olha para Mateus, e tira aquele homem da coletoria de impostos para segui-Lo e torna-lo seu discípulo, ele se torna apóstolo, evangelista, homem do Evangelho, se torna um homem transformado pela graça.

Não podemos ceder ao pensamento mundano insistindo que pessoas não têm mais jeito. Eu e você temos jeito, e também toda e qualquer pessoa que se abre para a graça de Deus. A graça de Deus transforma. Por isso, acreditemos e busquemos a nossa transformação e a do mundo.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook