Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/09/2021

Primeira Leitura (Ef 4,1-7.11-13)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 1eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes: 2com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. 3Aplicai-vos a guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz.

4Há um só Corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. 5Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, 6um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. 7Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lha deu. 11E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres.

12Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, 13até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 18)

— Seu som ressoa e se espalha em toda a terra!

— Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia!

— Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz!

Evangelho (Mt 9,9-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 9Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: “Segue-me!” Ele se levantou e seguiu a Jesus.

10Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. 11Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: “Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?”

12Jesus ouviu a pergunta e respondeu: “Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. 13Aprendei, pois, o que significa: ‘Quero misericórdia e não sacrifício’. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A misericórdia divina transforma o nosso coração ferido

“Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: ‘Quero misericórdia e não sacrifício’” (Mateus 9,12-13).

Hoje, celebramos o dia do apóstolo São Mateus. Mateus é o publicano que está sentado na coletoria de impostos e que ouviu o chamado de Jesus: “Segue-me”, e ele de todo o coração foi seguir o Mestre Jesus, deixou para trás tudo de errado que havia cometido para começar a vida no seguimento de Jesus.

Como é importante deixar que a Palavra de Jesus, o chamado de Jesus, ressoe em nossos corações. Seguir Jesus não significa simplesmente participar da Igreja, ir em uma missa; seguir Jesus não significa ser membro de uma pastoral ou de um grupo da igreja. Seguir Jesus é deixar para trás aquilo que não convém ao Evangelho, seguir Jesus é deixar para trás as forças do pecado que, muitas vezes, amarram e prendem o nosso coração.

Seguir Jesus é deixar de seguir o mundo, seguir as inclinações do coração; seguir Jesus é não deixar-se corromper mais por todo o fascínio que a corrupção do mundo exerce sobre a nossa vida. Seguir Jesus é deixar que o Evangelho fale mais alto ao nosso coração, mas é, acima de tudo, ser curado e transformado pelo bálsamo da misericórdia divina.

É a misericórdia que cura o nosso coração ferido, manchado e marcado pelo drama do pecado

O pecado deixa marcas no nosso coração, porque o pecado deixa o nosso coração ferido, arraigado, preso e inclinado para o mal. Não é a condenação, não é jogar a coisa na cara das pessoas, não é condenar, não é discriminar, pelo contrário, é acolher, é deixar que o bálsamo da misericórdia vá exercendo a cura, a libertação, a restauração da alma e do coração.

É por isso que o Senhor não quer o sacrifício, Ele quer a misericórdia, porque nós, muitas vezes, fazemos muitos sacrifícios para Deus, fazemos longas orações, fazemos penitência, e todas elas têm sua importância, todas elas são fundamentais no processo de conversão, mas nada é mais sublime do que o exercício da misericórdia.

É na misericórdia que somos resgatados, salvos e libertos. É a misericórdia que cura o nosso coração ferido, manchado e marcado pelo drama do pecado. É com a misericórdia que precisamos acolher uns aos outros.

A nossa cabeça está cheia de julgamentos, juízos, conceitos, preconceitos e rótulos. Estamos cheios de convicções pessoais a respeito desse, daquele, daquela situação, quando o principal, aquilo que nos converte primeiro, é a misericórdia. E é pela misericórdia que vou também me aproximar das pessoas e dos corações.

“Não vim para chamar os justos, mas os pecadores”. Apresentamos nossos pecados à misericórdia de Deus, para nos convertermos a cada dia e, sobretudo, sabermos acolher uns aos outros.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova.