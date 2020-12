Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/12/2020

Primeira Leitura (Ct 2,8-14)

Leitura do Livro do Cântico dos Cânticos.

8É a voz do meu amado! Eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. 9O meu amado parece uma gazela, ou um cervo ainda novo. Eis que ele está de pé atrás de nossa parede, espiando pelas janelas, observando através das grades. 10O meu amado me fala dizendo: “Levanta-te, minha amada, minha rola, formosa minha, e vem! 11O inverno já passou, as chuvas pararam e já se foram. 12No campo aparecem as flores, chegou o tempo das canções, a rola já faz ouvir seu canto em nossa terra. 13Da figueira brotam os primeiros frutos, soltam perfume as vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem! 14Minha rola, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me teu rosto, deixa-me ouvir tua voz! Pois a tua voz é tão doce, e gracioso o teu semblante”.

— Palavra do Senhor.

— Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 32)

— Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Cantai para o Senhor um canto novo!

— Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o! Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação!

— Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança!

— No Senhor nós esperamos confiantes, porque ele é nosso auxílio e proteção! Por isso o nosso coração se alegra nele, seu santo nome é nossa única esperança.

Evangelho (Lc 1,39-45)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

39Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judeia. 40Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42Com um grande grito, exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!” 43Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? 44Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre.45“Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Maria nos trouxe o Bendito Salvador

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?” (Lucas 1,42-43)

Maria é a Mãe do Senhor, eu sei que, para alguns, possa parecer difícil a compreensão porque não é uma compreensão lógica, aqui é uma compreensão mística, espiritual, sublime e divina. É Isabel quem está dizendo: “Como posso merecer que a Mãe do meu Senhor venha me visitar?”. Porque Aquele que Maria traz em Seu ventre, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus.

Fico admirado em ver Isabel já adorar, já reconhecer, já proclamar o senhorio de Jesus, já proclamar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque muitos entre nós não proclamamos com veemência, ou seja, com todo o nosso coração que Jesus é Nosso Senhor e Salvador.

E para reconhecer o senhorio de Jesus, precisamos reconhecer Jesus que está no ventre de Maria, precisamos reconhecê-La como a portadora da graça sublime, que é Jesus, Nosso Senhor e Salvador.

Não posso imaginar celebrar o Natal, a vida nova, a presença de Deus, sem Aquela que nos trouxe o Salvador

Como Maria foi visitar Isabel para levar o Senhor, para levar o Salvador, para levar Jesus até Ela, quando Maria chega em nossas casas, nas nossa vida e em nossa família, não é para Ela ser adorada e exaltada. Nós a reconhecemos, Ela é bendita entre todas as mulheres e não há outra mulher que seja mais bendita, mais abençoada e mais agraciada do que Ela. Maria é bendita porque nos trouxe o Bendito Salvador; Ela é bendita porque trouxe o Bendito fruto que nasceu do Seu ventre, Jesus, Nosso Senhor, Nosso Deus e Redentor.

Por isso, hoje, acolhamos a Maria, a recebamos, tenhamos Maria cada vez mais como a discípula do Senhor, mas Aquela que é a Mãe do Salvador e que nos coloca no caminho de Jesus. Não posso imaginar celebrar o Natal, a vida nova, a presença de Deus, sem Aquela que nos trouxe o Salvador.

Não estou esperando Papai Noel, Mamãe Noel, eu quero somente que Maria venha me trazer Seu Filho, o meu Salvador. É o único presente que a minha vida necessita! Bastou isso para que Isabel exultasse de alegria, porque a Mãe do seu Senhor foi visitá-la. Que a Mãe do meu Senhor venha me visitar e me traga Jesus, o meu Salvador.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook