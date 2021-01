Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/01/2021

Primeira Leitura (Hb 8,6-13)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 6agora, Cristo possui um ministério superior. Pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. 7De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. 8Com efeito, Deus adverte: “Dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. 9Não como a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança; por isso, me desinteressei deles, diz o Senhor. 10Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel, depois daqueles dias – diz o Senhor: porei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 11Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem o seu irmão, dizendo: ‘Conhece o Senhor!’ Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. 12Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados”. 13Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 84)

— A verdade e o amor se encontrarão.

— A verdade e o amor se encontrarão.

— Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação! Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra.

— A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.

— O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus.

Evangelho (Mc 3,13-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 13Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. 14Então Jesus designou Doze, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, 15com autoridade para expulsar os demônios. 16Designou, pois, os Doze: Simão, a quem deu o nome de Pedro; 17Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer “filhos do trovão”; 18André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, 19e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Subamos até o coração de Deus

“Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele” (Marcos 3,13).

Quero olhar para o meu Mestre Jesus que sobe ao monte. O monte é o lugar da oração, é o lugar do encontro, o monte é aquilo que nos tira da vida rasa e nos leve para as alturas, para o nosso encontro com Deus.

Muitas vezes, permanecemos numa planície, ou seja, no mundo em que estamos. No entanto, espiritualmente, é preciso se elevar até Deus, espiritualmente é preciso subir ao encontro do Senhor. E, para que isso aconteça, é preciso elevar a alma, subir ao Espírito.

Se não temos um monte físico e, muitas vezes, não temos mesmo – nós temos coisas altas, são prédios e tantas outras coisas -, mas mais importante do que o monte físico, é preciso espiritualmente elevar-se até Deus, permitir que a nossa alma vá ao encontro do Senhor para que Ele fale, inspire, direcione, remova, faça, opere e para que a graça d’Ele esteja em nós.

Suba até o coração de Deus, porque Ele desce até o nosso coração para nos dar a direção

Muitas coisas em nossa vida não mudam porque não mudamos as nossas atitudes, inclusive nossas atitudes espirituais e emocionais. Em vez de subirmos e nos elevarmos para Deus, estamos descendo para os sentimentos baixos, estamos descendo para aquilo que nos deixa oprimidos e deprimidos.

Guarde aquilo que nos prende, largue e solte-se daquilo que te segura e eleve-se até Deus. Quando nos elevamos a Deus, Ele nos dá a sabedoria, e quando Jesus se elevou ou elevou o seu coração a Deus, foi Deus que Lhe deu a autoridade para Ele poder chamar os que Ele quis.

Para podermos realizar o que devemos fazer, para que possamos realizar as missões que temos neste mundo – e as missões não são poucas – a missão do pai e da mãe de criar, educar, o que fazer diante dessa ou daquela situação, o que fazer diante de escolhas que precisamos fazer.

Suba até o coração de Deus. Faça como Jesus: suba até o coração do Pai. Saia das acomodações dos tempos em que estamos, daquilo que realizamos. Suba até o coração de Deus, porque Ele desce até o nosso coração para nos dar a direção.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova.