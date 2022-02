Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/02/2022

Primeira Leitura (1Pd 5,1-4)

Leitura da Primeira Carta de São Pedro.

Caríssimos, 1exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada: 2Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós; cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso; não por torpe ganância, mas livremente; 3não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. 4Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 22)

— O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.

— O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.

— O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças.

— Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança!

— Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo; com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda.

— Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida; e, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos.

Evangelho (Mt 16,13-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 13Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: “Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?” 14Eles responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas”. 15Então Jesus lhes perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?” 16Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”.

17Respondendo, Jesus lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. 18Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. 19Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Aceite Cristo como o centro de sua vida

“Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali serviu aos seus discípulos: 'Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?' Eles responderam: 'Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas'. Então Jesus perguntou: 'E vós, quem dizeis que eu sou?'” (Mateus 16,13-15).

Hoje, nós estamos, com toda a Igreja, celebrando a Festa da Cátedra de Pedro. Vamos situar a Festa de hoje: “cátedra” significa “cadeira”; a cátedra de Pedro, na verdade, é o trono de Cristo, e Ele quis que o apóstolo Pedro se sentasse n'Ele e, a partir de d'Ele, conduzisse a Sua Igreja. São as Palavras de Cristo: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu e assim por diante”.

Pedro está na cátedra, no trono de Cristo, mas não como um monarca, e sim como um servo de todos, guardião dos ensinamentos de Jesus, dispensador das suas graças e pastor dos irmãos da comunidade. Esse é o “ministério petrino”, isso é cátedra de Pedro. A cadeira de onde Pedro toma as vezes de Cristo e também, na vida da Igreja, o pastoreio, o cuidado e o zelo por aquilo que Jesus nos ensinou.

Jesus faz uma sondagem de um modo sobre quem Ele era para aquelas pessoas estratégicas, Ele faz essa pergunta porque o desejo de resposta de Jesus é os Seus discípulos a uma, mas não exterior. Jesus não está preocupado com a sua fama, mas Ele está preocupado se, no coração dos discípulos, de fato, existe uma adesão, e eles realmente sabem é o Senhor.

Diante da celebração de hoje, o nosso desafio é dizer quem é Cristo para nós

Pedro se ocupou de dar uma resposta. Pedro – hoje Papa Francisco, e nós temos a graça de ter o Papa Francisco na condução da nossa Igreja – também se ocupa de resposta, ainda hoje, dar essa: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo…” Que beleza que nós temos a segurança do magistério da Igreja salvaguardando que Cristo é o Senhor e Ele está vivo no meio de nós. Temos uma firmeza de ter de ter, ao longo de todos esses anos, uma forma apostólica que nós sempre da Igreja, ou seja, ao longo de toda a história de Cristo, permanece sempre fiel, ao longo de toda a história de Cristo, aquela ordem de Cristo.

Diante do desafio da celebração de hoje, o nosso desafio é dizer quem é Cristo para nós, para mim e para você. Quem é Ele na sua vida? Porque a Igreja já nos afirmou é Cristo, nós temos a Profissão de Fé, nós temos a Doutrina, temos os ensinamentos, temos o Magistério da Igreja; tudo isso nós já possuímos, mas a nossa experiência de fé e de amor não passa somente por isso, devem prender à experiência de Cristo. Por isso, quem Ele é na sua vida? Responda, hoje, na sinceridade do seu coração, quem é Cristo na sua vida e permita, de fato, que Ele seja o centro, que Ele seja o Senhor, e que Ele seja o seu Salvador.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.