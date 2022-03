Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/03/2022

Primeira Leitura (Dn 3, 25.34-43)

Leitura da Profecia de Daniel.

Naqueles dias: 25Azarias, parou e, de pé, começou a rezar; abrindo a boca no meio do fogo, disse: 34'Oh! não nos desampares nunca, nós te pedimos, por teu nome, não desfaças tua aliança 35nem retires de nós tua benevolência, por Abraão, teu amigo, por Isaac, teu servo, e por Israel, teu Santo, 36aos quais prometeste multiplicar a descendência como estrelas do céu e como areia que está na beira do mar; 37Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos, somos hoje o mais humilde em toda a terra, por causa de nossos pecados; 38neste tempo estamos sem chefes, sem profetas, sem guia, não há holocausto nem sacrifício, não há oblação nem incenso, não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias, e encontrarmos benevolência; 39mas, de alma contrita e em espírito de humildade, sejamos acolhidos, e como nos holocaustos de carneiros e touros 40e como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua presença, e tu faças que nós te sigamos até ao fim; não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. 41De agora em diante, queremos, de todo o coração, seguir-te, temer-te, buscar tua face; 42não nos deixes confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia; 43liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor'.

Responsório (Sl 24)

— Recordai, Senhor, a vossa compaixão!

— Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação.

— Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura, a vossa compaixão que são eternas! De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor!

— O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.

Evangelho (Mt 18,21-35)

Naquele tempo, 21Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: 'Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?' 22Jesus respondeu: 'Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. 23Porque o Reino dos Céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. 24Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. 25Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. 26O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e, prostrado, suplicava: 'Dá-me um prazo! e eu te pagarei tudo'. 27Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida.

28Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: 'Paga o que me deves'. 29O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: 'Dá-me um prazo! e eu te pagarei'. 30Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. 31Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. 32Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: 'Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. 33Não devias tu também, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?' 34O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. 35É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão.'

A força do perdão brota do coração do Pai

“Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: ‘Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?’ Jesus respondeu: ‘Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete” (Mateus 18,21-22).

Veja, meus irmãos, o número setenta, na Palavra de Deus, indica o infinito, sem limites. E aqui temos o infinito multiplicado sete vezes. Ou seja, um jeito de perdoar muito estranho, um jeito de perdoar que excede qualquer compreensão humana e vai ser sempre assim. O perdão vai ser sempre um mistério.

É justamente por ser um mistério que Jesus nos ensinou, do Alto da Cruz, a nos referirmos sempre ao coração do Pai do Céu se nós quisermos aprender algo sobre o perdão. Se quisermos aprender algo sobre o perdão, não está dentro de nós a resposta. Essa força não está dentro de você.

Quando Jesus, do Alto da Cruz, diz: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lucas 23,34), Jesus poderia muito bem ter dito: “Perdoo vocês por aquilo que vocês fazem comigo”, mas Jesus faz referência ao Pai do Céu, porque Ele quis nos mostrar de onde brota a força do perdão: do coração do Pai. O coração do Pai que ama com amor infinito, o coração do Pai que ama com um amor exageradamente misericordioso. Então, é d’Ele que nós temos que aprender.

Agora, o primeiro assunto que aparece aqui no Evangelho, trata-se da parábola. O padre só leu o início do Evangelho, mas, depois, Jesus conta aquela parábola dos dois devedores: um que devia uma dívida impagável e o outro que devia uma dívida irrisória, muito pequena, muito simples.

O mesmo perdão que recebemos de Deus, precisamos partilhar com os nossos irmãos

O primeiro devedor é alcançado pela graça, ele recebe uma graça, porque a dívida foi totalmente perdoada; o proprietário não quis nem dar um tempo para que ele pagasse, e perdoou toda a dívida. O segundo devedor tinha uma dívida com aquele primeiro, que foi agraciado pelo perdão. Veja, o primeiro recebe a graça; e o segundo tem na dívida, na possibilidade de receber daquele que foi agraciado, também o perdão. Isso é para nos mostrar que o perdão nasce da memória de ter sido perdoado.

Aquele primeiro devedor que teve a sua dívida totalmente perdoada, precisava ter feito memória daquela graça, daquele perdão, para transmitir o que ele recebeu para o seu irmão. Isso nos ensina alguma coisa, quando pensarmos em perdoar alguém ou pedir perdão a alguém, vamos fazer memória de que nós também, um dia, fomos perdoados. Não um dia com uma coisa distante; por Deus, somos perdoados a cada segundo. A cada momento que nós pecamos, Deus se manifesta fiel e justo para nos perdoar se nós nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas faltas.

Se temos uma boa consciência, vamos recordar o que nós fizemos contra Deus. Desafio você a se lembrar da sua última confissão, os pecados que você contou diante do sacerdote, ministro de Cristo; veja as ofensas que você fez contra Deus e assim vamos nos lembrar daquele Salmo: “Ah, se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas”. (cf. Salmo 78).

Não foi assim que Ele nos tratou, Ele nos tratou com muita misericórdia, com muito amor. Então, olhando para mim: quem eu sou? A minha fraqueza, a minha fragilidade, sou um santo em vestes frágeis ou sou um pecador com máscara de santo? Isso precisa interrogar o nosso coração, porque o mesmo perdão que recebemos de Deus, precisamos partilhar com os nossos irmãos até setenta vezes sete.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.