Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/04/2022

Primeira Leitura (At 4,1-12)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, 1Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do Templo e os saduceus. 2Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus.

3Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. 4Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. E o número dos homens chegou a uns cinco mil.

5No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da Lei. 6Estavam presentes o sumo Sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. 7Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: “Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso?”

8Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: “Chefes do povo e anciãos: 9hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. 10Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel: é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos — que este homem está curado, diante de vós. 11Jesus é a pedra, que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular.

12Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos”.

Responsório (Sl 117,1-27a)

— A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular.

— A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular.

— Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! “Eterna é a sua misericórdia!” A casa de Israel agora o diga: “Eterna é a sua misericórdia!” Os que temem o Senhor agora o digam: “Eterna é a sua misericórdia!”

— “A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: Que maravilhas ele fez a nossos olhos! Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos!

— Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade!” Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando! Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine!

Evangelho (Jo 21,1-14)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

Naquele tempo, 1Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: 2Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus.

3Simão Pedro disse a eles: “Eu vou pescar”. Eles disseram: “Também vamos contigo”. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. 4Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. 5Então Jesus disse: “Moços, tendes alguma coisa para comer?” Responderam: “Não”.

6Jesus disse-lhes: “Lançai a rede à direita da barca, e achareis”. Lançaram pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. 7Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: “É o Senhor!” Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar.

8Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. 9Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. 10Jesus disse-lhes: “Trazei alguns dos peixes que apanhastes”.

11Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. 12Jesus disse-lhes: “Vinde comer”. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor.

13Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. 14Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos.

Quando as coisas não estão bem, Jesus está ao meu lado?

“Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: ‘Eu vou pescar’. Eles disseram: ‘Também vamos contigo’. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, Jesus disse: ‘Moços, tendes alguma coisa para comer?’ Responderam: “Não”. Jesus disse-lhes: ‘Lançai a rede à direita da barca, e achareis’. Lançaram pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes” (João 21, 1-6).

Vejam, é mais um relato de uma pesca milagrosa e, agora, já no final do Evangelho de São João. Você se recorda que, no começo do Evangelho de São João, também existia uma certa frustração por aquela pesca que não teve sucesso, mas, agora, de novo, o Ressuscitado está no meio de seus discípulos.

E Jesus nos procura justamente quando as coisas estão mal. Engraçado que Jesus tem esse hábito de nos procurar quando as coisas não estão bem, porque Ele sabe que são nesses momentos de provação, de queda, de tristeza que nós mais precisamos d’Ele. E como Ele é fiel, Ele não nos abandona. Ele está justamente nesses momentos; nos procura nesses momentos de falência, de desilusão e frustração.

Jesus tem uma palavra de esperança para nós

Só quem ama você de verdade não tem medo de estar perto de você, até mesmo quando não convém, pois um amor de verdade é assim. E esse é o amor com o qual Jesus nos ama. E este é o amor do Ressuscitado: quando as coisas não vão bem, Jesus está perto de nós.

Agora, num momento de crise, qual é a saída para todos nós? Qual é o apelo que a Palavra de Deus faz a todos nós, no momento de crise? A obediência. Porque os discípulos escutaram a voz de Jesus e obedeceram ao comando d’Ele para lançar as redes. E olha que Jesus não era especialista em pesca, Ele era filho de carpinteiro, não entendia muito de pesca, mas os discípulos entendiam que o Mestre tinha uma palavra de esperança. É preciso saber ouvir a voz que me diz: “Tenta de novo, mais uma vez, coragem! Vai dar certo”, essa voz que ecoa no nosso coração é de Jesus.

Interessante que o Evangelho diz que: enquanto os discípulos estavam lá, no mar, onde Jesus estava? Ele estava à margem do mar. Obedecer quem tem os pés na terra firme, obedecer enquanto nós temos um apoio, uma referência: alguém que tenha uma palavra mais objetiva do que a minha, porque eu posso, no momento de crise, estar tomado pelo medo, pela decepção, pela frustração, pela raiva, por uma ferida, então, naquele momento, eu não posso me guiar por mim mesmo, eu preciso confiar na palavra do outro. E os discípulos confiam na palavra de Jesus, que está à margem, com os pés na terra, ou seja, Cristo está na vontade de Deus; Ele tinha uma palavra de esperança para os seus discípulos, e eles precisaram confiar nessa.

E é assim na nossa vida: quando alguém, que está de fora de uma situação, nos dá um conselho, um conselho evangélico, um conselho consistente, é o momento também de nós, no nosso coração, obedecermos à voz dessa pessoa que, muitas vezes, é a voz de Deus para nós. Então, hoje, que o Ressuscitado traga essa palavra de esperança; e que o meu e o seu coração obedeça à voz do Senhor.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.