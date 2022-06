Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/06/2022

Primeira Leitura (2Rs 22,8-13;23,1-3)

Leitura do Segundo Livro dos Reis.

Naqueles dias, 22,8o sumo sacerdote Helcias disse ao secretário Safã: “Achei o livro da Lei na casa do Senhor!” Helcias deu o livro a Safã, que também o leu. 9Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos: “Os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor”.

10Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: “O sacerdote Helcias entregou-me um livro”. E Safã leu-o diante do rei. 11Ao ouvir as palavras do livro da Lei, o rei rasgou as suas vestes. 12E ordenou ao sacerdote Helcias, a Aicam, filho de Safã, a Acobor, filho de Miquéias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: 13“Ide e consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram as palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito”.

23,1Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. 2E subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da Aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. 3De pé, sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da Aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à Aliança.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 118)

— Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor!

— Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor!

— Ensinai-me a viver vossos preceitos; quero guardá-los fielmente até o fim!

— Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei.

— Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade.

— Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza.

— Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos!

— Como anseio pelos vossos mandamentos! Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo!

Evangelho (Mt 7,15-20)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 15“Cuidado com os falsos profetas: Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. 16Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? 17Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má, produz frutos maus. 18Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. 19Toda a árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. 20Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Tome muito cuidado com os falsos profetas

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Cuidado com os falsos profetas: Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos’” (Mateus 7,15-16).

Meus irmãos, temos um ditado popular que diz: “Quando a esmola é muita, o santo desconfia”. Então, precisamos ter esse ditado popular muito diante dos nossos olhos.

Muito cuidado com as ofertas de salvação muito fáceis, ofertas de salvação muito mágicas, porque falsos profetas — já dizia nosso Senhor — viriam para dizer coisas no Seu nome. Então, precisamos muito do discernimento, da força do Espírito Santo para saber justamente discernir e separar essas realidades.

Nem sempre aquilo que nós vemos coincide com aquilo que está dentro. Muita atenção! Cuidado! Muitas vezes, pregações, discursos muito revestidos de um moralismo muito grande, de uma justiça muito grande, de uma rigidez muito grande, podem esconder uma coisa muito terrível interiormente. O perigo de ostentar algo, e dentro não ser realmente aquela realidade.

Muita atenção: existe um meio para poder descobrir isso, para poder revelar essas realidades. O próprio Evangelho nos dá esse segredo. São justamente os frutos, os frutos da pregação da Palavra, os frutos de uma vida autêntica, os frutos de uma vida vivida realmente na graça de Deus. Jesus, no tempo d’Ele, também presenciou muitas dessas realidades.

Os falsos profetas têm nos lábios aquelas sentenças de condenação, sentenças muito condenatórias

Os falsos profetas têm tudo sempre muito claro; os falsos profetas têm sempre tudo muito determinado, e eles sentem, muitas vezes, um ódio em relação ao confronto, têm muita dificuldade com o confronto. Os falsos profetas não sabem dialogar, eles gostam das sentenças.

Isso no tempo de hoje está tão presente! Os falsos profetas têm nos lábios aquelas sentenças de condenação, sentenças muito condenatórias. “Esse é herege”, “Esse é excomungado”, “Esse aqui está perdido”. Quando nós vemos esse tipo de afirmação, muito cuidado! Porque ali podem ser, justamente, lobos em pele de ovelhas. Temos que ter atenção a isso, porque a verdadeira profecia desperta, no coração, primeiramente, uma consciência de sermos profundamente amados por Deus.

Não há profecia que não deva partir dessa verdade fundamental, as pessoas precisam se sentir amadas por Deus, porque é essa verdade depois que vai ajudá-las a observar os mandamentos, a seguir os preceitos, a amar Jesus Cristo fazendo escolhas corretas e justas. Então, a profecia precisa partir disso: não podemos nunca uniformizar as pessoas a um estilo, a um jeito, mas precisamos promover a unidade das pessoas. Não a uniformidade, mas a unidade em Cristo Jesus, os Seus valores e o Seu Evangelho.

Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.