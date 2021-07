Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/07/2021

Primeira Leitura (Ct 3,1-4a)

Leitura do Livro do Cântico dos Cânticos.

Eis o que diz a noiva: 1Em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha vida: procurei-o, e não o encontrei. 2Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças, o amor de minha vida: procurei-o, e não o encontrei. 3Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. “Vistes porventura o amor de minha vida?” 4aE logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida.

Responsório (Sl 62)

— Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água!

— Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios vos louvam.

— Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos! A minh’alma será saciada, como em grande banquete de Festa; cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor!

— Para mim fostes sempre um socorro; de vossas asas à sombra eu exulto! Minha alma se agarra em vós; com poder vossa mão me sustenta.

Evangelho (Jo 20,1-2.11-18)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

1No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. 2Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram”.

11Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. 12Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés.

13Os anjos perguntaram: “Mulher, por que choras?” Ela respondeu: “Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram”. 14Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. 15Jesus perguntou-lhe: “Mulher, por que choras? A quem procuras?” Pensando que era o jardineiro, Maria disse: “Senhor, se foste tu que o levaste dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar”.

16Então Jesus disse: “Maria!” Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: “Rabuni” (que quer dizer: Mestre). 17Jesus disse: “Não me segures. Ainda não subi para junto de meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. 18Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: “Eu vi o Senhor!”, e contou o que Jesus lhe tinha dito.

Jesus é o único que dá sentido à nossa vida

“No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo” (João 20,1).

Maria Madalena é a primeira discípula do Ressuscitado, é a primeira que se encontra com o Ressuscitado. Maria Madalena é a grande testemunha da Ressurreição de Jesus.

Veja os fatos: ela vai ao túmulo bem de madrugada quando ainda estava escuro, remete à própria vida dela, porque, na vida, ela experimentou uma grande escuridão, ela viveu períodos muito obscuros na vida. Não posso dizer ou afirmar com detalhes que ,vida Maria Madalena, Maria de Magdala, levou.

O que a Palavra nos diz é que Jesus transformou sua vida, pois dela foram expulsos sete demônios. Não vou demonizar, querer acusá-la ou denominá-la, como se ela tivesse sido; alguns dizem que ela foi prostituta. Não é isso que a Palavra de Deus nos diz, o que a Palavra nos diz é que sete demônios estavam sobre ela, é a totalidade dos pecados, podem ser os sete pecados capitais. Enfim, o fato é que era uma alma que vivia na escuridão do pecado.

O sentido da nossa vida não é a vida terrena somente, Jesus é o sentido eterno e pleno da nossa vida

Jesus, a luz do mundo, chegou para iluminar a sua vida e o seu coração, e desde que a luz de Jesus penetrou a sua vida, Madalena não foi mais a mesma, ela foi uma mulher transformada pela luz, que é Jesus. E, desde então, ela saiu da escuridão e passou a caminhar sempre na luz de Jesus. Maria Madalena nunca mais largou Jesus, nunca mais deixou de segui-Lo, amá-Lo e voltar para Ele todo o seu coração. Aquele que tirou a escuridão da sua vida passou a ser a luz e a razão da sua existência.

Quantas trevas vivem no nosso coração, quantas escuridões tomam conta da nossa alma ou quantas vezes a nossa alma vive na escuridão do pecado, do mal, do erro e da ignorância. Jesus é Luz e o Ressuscitado, assim como foi luz no coração e na vida de Madalena, quer ser luz também para a nossa vida.

Você imagina ela ainda naquela madrugada do sábado para cuidar do corpo do Senhor, para cuidar do corpo d’Aquele que lhe deu a vida, aquele que deu sentido para a sua vida. Ela ainda atravessava a escuridão da madrugada quando chegou ao túmulo, imagine no primeiro momento, o susto que ela tomou por não encontrar o seu Senhor ali.

Maria Madalena não sabia mais viver sem Jesus porque Ele deu razão e sentido para a sua vida. Nenhum outro dará razão e sentido profundo à sua vida a não ser Jesus.

Às vezes, colocamos a razão e o sentido da nossa vida em pessoas, em coisas, em funções, em trabalhos. Precisamos do trabalho, precisamos nessa vida viver, ter amigos, parentes, pais e ter paz. Na nossa vida precisamos uns dos outros, mas ninguém traz luz e sentido para a nossa vida como Jesus.

O sentido da nossa vida não é a vida terrena somente, Jesus é o sentido eterno e pleno da nossa vida. Não vamos nos encontrar com Jesus depois que morrermos, porque Jesus veio ao nosso encontro na nossa vida para que a nossa vida aqui tenha sentido; e já um sentido e um sabor eterno. Foi esse sentido que Maria Madalena encontrou, é assim que Deus também quer que nos encontremos com Ele; e Ele se torne a razão e o sentido do nosso viver.

Deus abençoe você!

