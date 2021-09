Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/09/2021

Primeira Leitura (Esd 9,5-9)

Leitura do Livro de Esdras.

5Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração. E, com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. 6E disse: “Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até o céu.

7Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós: por causa de nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje.

8Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto, e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão. 9Pois éramos escravos, mas em nossa servidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo de nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém.

Responsório (Tb 13,2-8)

— Bendito seja Deus que vive eternamente!

— Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos! Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente: de vossa mão nada pode escapar.

— Vós que sois de Israel, dai-lhe graças e por entre as nações celebrai-o! O Senhor dispersou-vos na terra para narrardes sua glória entre os povos, e fazê-los saber, para sempre, que não há outro Deus além dele.

— Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças com todo o respeito!

— Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o!

Evangelho (Lc 9,1-6)

Naquele tempo, 1Jesus convocou os Doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, 2e enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os enfermos. 3E disse-lhes: “Não leveis nada para o caminho: nem cajado nem sacola nem pão nem dinheiro nem mesmo duas túnicas. 4Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí; e daí é que partireis de novo. 5Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles”. 6Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a Boa Nova e fazendo curas em todos os lugares.

Onde o Reino de Deus está, o maligno não tem poder

“Jesus convocou os Doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os enfermos” (Lucas 9,1-2).

Assim como o Senhor chamou os Doze e os enviou, Jesus está chamando a mim e a você. É Jesus quem chama e envia a sua Igreja para que exerça o poder e a autoridade sobre o mal. E não pode ser o contrário, permitindo que o mal tenha poder e autoridade sobre a nossa vida, quando Jesus é quem tem poder e autoridade sobre a ação do maligno. E os demônios, a perversidade, as ilusões, os enganos, as mentiras e todas as ações malignas agem no mundo em que estamos.

O que vamos fazer? Curvar a cabeça e simplesmente dizer: “Que pena! Que lamentável!?”. Vamos assistir ao espetáculo do mal? Vamos permitir que o mal esteja crescendo, tomando corpo, forma, inclusive em nossas casas, em nossas famílias? De forma alguma, Jesus veio a nós para no meio de nós instaurar e instalar o Reino de Deus.

O Reino de Deus está aqui, ele está no meio de nós, e, onde o Reino de Deus está, o maligno não tem poder nem autoridade, mas nós não podemos servir a dois senhores, não podemos ter um pé no reino do mal e outro pé no Reino de Deus. O Reino de Deus exorciza a ação do mal no meio de nós, por isso, precisamos, com a unção que recebemos do Senhor, a unção que o batismo nos conferiu, precisamos na autoridade do Espírito, em nome de Jesus, agirmos no mundo onde estamos.

A nossa missão de batizados é anunciar o Reino de Deus, é expulsar os espíritos malignos e curar as doenças e as enfermidades

Primeiro, começo pelo ponto essencial: é preciso proclamar e anunciar o Reino de Deus. Existe muita gente para anunciar o reino das trevas, já existe muitas pessoas que são especialistas em fofocas e maledicências. Já existe pessoas que vivem em função disso, estão aí nas redes sociais, nos programas de televisão, estão nas ruas, nas casas, estão enviando para nós conteúdos do mal. Não precisamos disso, pelo contrário, precisamos ter repúdio a isso, porque essa não é a nossa missão de batizados.

A nossa missão de batizados é anunciar o Reino de Deus, é expulsar os espíritos malignos e curar as doenças e as enfermidades. Desculpa, mas de tanto ouvirmos as balburdias do mundo, estamos ficando doentes. Somos uma geração enferma e doente (mentalmente e emocionalmente falando), porque tudo isso que vem do mal entra em nós e nos deixa mal. É óbvio que nos deixa ansiosos, deprimidos, depressivos e, depois, tudo acarreta no nosso estado emocional e físico.

Muitas vezes, não temos ânimo para levantar porque estamos sendo derrubados pelas forças malignas. Exerça a autoridade que nos foi dada por Jesus, exerça na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, exerça na sua vida poder e autoridade; anuncie o Reino de Deus e cure os enfermos. Permitamos que Jesus nos use para curar as enfermidades dos tempos em que vivemos.

Deus abençoe você!

