Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/10/2020

Primeira Leitura (Ef 3,14-21)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 14eu dobro os joelhos diante do Pai, 15de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. 16Que ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes robustecidos, por seu Espírito, quanto ao homem interior, 17que ele faça habitar, pela fé, Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor. 18Tereis assim a capacidade de compreender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, 19e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. 20Àquele que tudo pode realizar superabundantemente, e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós, 21a ele a glória, na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 32)

— Transborda em toda a terra a bondade do Senhor!

— Transborda em toda a terra a bondade do Senhor!

— Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o!

— Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça.

— Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança!

— Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.

Evangelho (Lc 12,49-53)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: 49“Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso! 50Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra!

51Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. 52Pois, daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três; 53ficarão divididos: o pai contra o filho e o filho contra o pai; a mãe contra a filha e a filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a nora contra a sogra”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Jesus veio lançar o fogo do Espírito sobre nós

“Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso! Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra!” (Lucas 12,49-50).

Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio lançar o fogo do amor, o fogo do Espírito sobre toda a face da Terra. E o desejo de Jesus, a ansiedade de Jesus – aqui se fala da boa ansiedade – é para que esse batismo, que renova e transforma o mundo, esteja cada vez mais acontecendo e irradiando sobre todo o Universo.

É preciso que tomemos ciência e consciência desta realidade: é fogo que Deus veio lançar sobre a Terra, é o fogo que queima, que incendeia, que acende, são chamas vivas, é o fogo da graça.

Quando fomos batizados, a água derramada sobre a nossa cabeça foi a água do Espírito, que lava, purifica e renova… O Espírito, que foi derramado sobre nós, veio sobre a forma de fogo. Pensa em uma chama acesa, uma chama que está sempre iluminando, incendiando e irradiando a graça, é essa chama que a graça de Deus acendeu em nossos corações, é esse fogo que precisa estar sempre aceso dentro de nós, nos queimando, nos fazendo arder por dentro de amor, de paixão por tudo aquilo que o fogo é.

O fogo é símbolo do amor e da paixão, é o amor pelo Evangelho, paixão por Jesus e pelo Reino de Deus. Deixamos que não a água do Espírito, mas a água do mundo apagasse esse fogo em nós, fosse tirando essa chama acesa de dentro de nós, de todo fulgor e esplendor que o fogo do Senhor sempre teve em nossa vida. Vai se juntando decepções, mágoas, frustrações, inquietações, medos, pavores, temores, e isso vai encobrindo e abafando o fogo da graça de Deus em nós. Ao invés de estarmos acesos, estamos apagados; ao invés de estarmos iluminados, estamos na escuridão.

Quando fomos batizados, a água derramada sobre a nossa cabeça foi a água do Espírito

Nós, muitas vezes, ao invés de estarmos levando a graça, estamos comentando e levando até desgraça à vida uns dos outros. Que fogo está aceso em nós? Cadê o nosso ânimo de falarmos e proclamarmos Jesus?

Se você pega os torcedores de time de futebol, o time, às vezes, nem está tão bem, tem torcedor de time lá da terceira divisão que tem uma loucura por causa do seu time até perdendo. Os fãs dos ídolos deste mundo falam com entusiasmo dos seus ídolos. Cadê o nosso amor por Jesus? Cadê o nosso amor pelo Evangelho? Cadê a nossa paixão pelo Reino de Deus?

Por que estamos deixando que esse fogo se apague? Por que não estamos incendiando primeiro o nosso coração? Por que não estamos irradiando esse fogo na casa, na família, no lar, nos irmãos, nos amigos? Por que estamos deixando a nossa alma ficar deprimida e depressiva? Por que estamos levando cada vez mais azedume e amargura nos ambientes onde estamos e não estamos levando o fogo do Evangelho, o nosso amor por Jesus?

Jesus veio lançar fogo sobre a terra. Que Ele lance muito fogo sobre o nosso coração e a nossa vida! Não é fogo de palha, é fogo do Espírito. Que Ele esteja incendiando a nossa alma e o nosso coração, para levarmos Jesus com paixão aos corações, a começar do nosso próprio coração, da nossa casa e da nossa família.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook