Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 22/12/2020

Primeira Leitura (1Sm 1,24-28)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel.

Naqueles dias, 24Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de três anos, três arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. 25Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. 26E Ana disse-lhe: “Ouve, meu senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor, na tua presença.27Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. 28Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias da sua vida”. E adoraram o Senhor.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (1Sm 2,1-8)

— Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador.

— Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador.

— Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus; Minha boca desafia os meus rivais porque me alegro com a vossa salvação.

— O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou.

— É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer à sepultura e faz voltar; é o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem nos humilha e nos exalta.

— O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção.

Evangelho (Lc 1,46-56)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 46Maria disse: “A minha alma engrandece o Senhor, 47e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, 48porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, 49porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, 50e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o temem.

51Ele mostrou a força de seu braço: dispersou os soberbos de coração. 52Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. 53Encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. 54Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, 55conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre”. 56Maria ficou três meses com Isabel; depois voltou para casa.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Busquemos, na humildade, o nosso sentido de viver

“Maria disse: ‘A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva’. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada” (Lucas 1,47-48).

Faço parte da geração bendita, geração bem-aventurada que proclama e reconhece em Maria a Bem-aventurada, porque Deus, o Todo-poderoso, realizou grandes maravilhas, realizou nela todas as obras de misericórdia prometidas aos nossos pais.

Desde Abraão, o primeiro patriarca, e passando por todas as gerações proféticas, Deus nos prometeu o Divino Salvador, e todas as profecias se cumprem em Maria. É por isso que o coração dela se alegra e exulta para engrandecer a Deus, para louvá-Lo, bendizê-Lo, agradecer-Lhe e proclamar a Sua grandeza.

Não se engane! Maria não está se engrandecendo, não está se exultando, ela está exultando em Deus e exaltando o Senhor Deus, porque Ele olhou para a humildade dela.

A humildade tem um lugar no trono da glória de Deus

Deus olha para os corações humildes, para aqueles que se rebaixam, para aqueles que realmente buscam, na humildade, a razão e o sentido da sua vida. É Maria quem está dizendo que Deus derruba os poderosos, os orgulhosos e os soberbos de seus tronos.

A verdade é que cada um vai se deixando iludir, enganar-se por aquilo que é, por aquilo que faz, por aquilo que sonha e busca; e vai construindo seu trono de grandeza, de importância e vaidade. E nós sabemos que não importa a idade, quando caímos de nossas vaidades, o tombo é grande.

A pessoa chega lá em cima e se sente grande, importante… Mas vem um sobro, e a vida da pessoa se esvai; e então ela vira pó, como tudo é pó. De que lhe valeu os títulos, os nomes e a prepotência? Porque todos passam, mas a humildade permanece.

A humildade tem um lugar no trono da glória de Deus, porque ela é exaltada por toda a eternidade. A humildade jamais passa. É por isso que os humildes permanecem, é por isso que a nossa humildade prevalece diante da presença de Deus.

É hora de nos despirmos de todo orgulho, de toda soberba e vaidade, para que, com toda a humildade de coração, assim como Maria, possamos também acolher a salvação de Deus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook