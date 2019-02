Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/02/2019

Primeira Leitura (Hb 11,1-7)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 1a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. 2Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. 3Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. 4Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim; e por causa dela, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala! 5Foi pela fé que Henoc foi arrebatado, para não ver a morte; e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. 6Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. 7Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 144)

— Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor!

— Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza.

— Uma idade conta à outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos; proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas!

— Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam! Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder!

Evangelho (Mc 9,2-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 2Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. 3Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. 4Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. 5Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: “Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias”. 6Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. 7Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: “Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz!” 8E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. 9Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. 10Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer “ressuscitar dos mortos”. 11Os três discípulos perguntaram a Jesus: “Por que os mestres da Lei dizem que antes deve vir Elias?” 12Jesus respondeu: “De fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? 13Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Nos preenchamos com a presença de Jesus que está no meio de nós

Precisamos sair do meio das agitações e ocupações que nos encontramos, para nos colocarmos a sós na presença de Jesus

“Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles” (Marcos 9,2).

Que beleza é contemplar o que o Evangelho de hoje nos apresenta! Jesus pega os apóstolos que são mais próximos d’Ele, e os leva para algum lugar a parte. Porque era preciso sair de onde estavam para estarem na presença de Jesus. E assim, também, é conosco, pois precisamos sair do meio das agitações e ocupações que nos encontramos, para nos colocarmos a sós na presença de Jesus.

O lugar alto representa o lugar da presença de Deus. Aqui não é importante o lugar geográfico: montanha, planície, planalto; o importante é nos retirarmos e nos dirigirmos para Aquele que está no alto: Deus, nosso Pai.

O convite de Jesus, hoje, é para sempre nos retirarmos sozinhos para o encontro com Deus. É Ele, Jesus, quem nos leva à presença do Pai, quem nos apresenta ao Pai. E, quando nós nos deixamos ser levados pelo Senhor, para estarmos a sós em Sua presença, o próprio Pai transfigura a nossa vida.

Jesus se transfigurou diante deles, para mostrar qual é a condição do homem glorificado, do homem que participa plenamente da glória divina. Ele, pleno homem, recebe nesta condição, a antecipação da Sua glória por meio da transfiguração.

Nós caminhamos no meio do vale de lágrimas, carregando a cruz nossa de cada dia; experimentando na pele e na carne a nossa fragilidade humana. Enfrentando todas as realidades, precisamos nos permitirmos ser transfigurados por Deus.

Nada mais nos transfigura e nos transforma do que a graça de nos colocarmos na presença de Deus. Colocar-se na presença de Deus é nos transfigurarmos; é sermos transformados e renovados. É reconfigurar os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa própria forma de pensar a vida.

Estava tão bom estar lá, que Pedro até quis fazer uma tenda para ali permanecer, na presença do Senhor. Envolto entre a surpresa, a graça e o medo, o coração dele estava sendo tocado pela graça. Ele pôde tocar, ver, contemplar e ouvir, com os seus próprios sentidos, as realidades celestes. Deus quer transfigurar os nossos sentidos, a nossa forma de ouvir, falar, pensar e a nossa forma de ver o mundo e as realidades. Mas, nós, não seremos transformados, transfigurados e, de fato, convertidos, se não nos colocarmos na presença do Senhor.

É o Senhor quem nos transforma, converte e muda. É o Senhor quem realiza a obra nova, o homem novo e a mulher nova, a criatura nova que todos nós precisamos ser.

Nos retiremos! Retiremos as ocupações; nos retiremos daquilo que nos preenche a vida diária para nos preenchermos da presença de Deus que está no meio de nós.

Deus abençoe você!