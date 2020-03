Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/03/2020

Primeira Leitura (Is 65,17-21)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Assim fala o Senhor: 17Eis que eu criarei novos céus e nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. 18Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar; farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. 19Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo; ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. 20Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos cem anos; e quem não alcançar cem anos, passará por maldito. 21Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 29)

— Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes!

— Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes!

— Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos! Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes, quando estava já morrendo!

— Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome! Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira; se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria.

— Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos!

Evangelho (Jo 4,43-54)

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 43Jesus partiu da Samaria para a Galileia. 44O próprio Jesus tinha declarado, que um profeta não é honrado na sua própria terra. 45Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus tinha feito em Jerusalém, durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. 46Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho.

Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. 47Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. 48Jesus disse-lhe: “Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais”. 49O funcionário do rei disse: “Senhor, desce, antes que meu filho morra!” 50Jesus lhe disse: “Podes ir, teu filho está vivo”. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora.

51Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. 52O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: “A febre desapareceu, ontem, pela uma da tarde”. 53O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: “Teu filho está vivo”. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a família. 54Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Levemos a vida em nome de Jesus Cristo

“O funcionário do rei disse: ‘Senhor, desce, antes que meu filho morra!’ Jesus lhe disse: ‘Podes ir, teu filho está vivo’. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora” (João 4,49-50).

Veja, era um homem muito importante, era funcionário do rei, trabalhava para ele, mas o rei nem ele, com sua capacidade, com sua dignidade e autoridade humana podiam fazer nada pelo seu filho que estava doente.

No mundo é assim, há pessoas que têm autoridade para mandar e desmandar; há pessoas que têm dinheiro para comprar tudo o que querem e podem (humanamente falando), mas não há dinheiro e autoridade que comprem, roubem e tragam o Reino dos Céus para nós. Não há autoridade para mandar em Deus, não há autoridade que seja mais do que Ele.

O orgulho humano vai até um certo ponto, depois, ele cai no mais profundo dos abismos. A maior autoridade pode chegar ao mais importante cargo, pode chegar e receber os mais importantes conhecimentos humanos, mas depois segue o destino de todo e qualquer ser dessa Terra, vai ser pó como qualquer outro.

Só Jesus pode salvar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família e a nossa vida

Só um pode levantar a dignidade humana, só um tem poder sobre a vida humana para que ela seja plena. Só Deus pode tudo em nós e para nós, por isso que, grandes e pequenos; autoridades; pessoas que acham que tudo podem e amanhã não poderão, pessoas que estão correndo com orgulho, soberba e se avantajando sobre os outros, amanhã podem estar doentes e prostrados. Alguns estão até frustrados ou enfrentando verdadeiros sentimentos depressivos, porque não podem mandar mais, não podem fazer mais do que antes faziam com seu dinheiro e autoridade, pois, experimentaram o limite da natureza humana.

Tudo na vida chega a um limite, o único que não tem limites é o amor, a bondade e a ternura de Deus. Por isso, esse funcionário do rei mergulhou na sua humildade e foi suplicar a Jesus que fizesse algo pelo seu filho, porque com tudo o que ele tinha não podia salvar o seu filho.

Só quem pode salvar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família e a nossa vida é Jesus, Ele é o Senhor da vida. O funcionário clama: “Desce, Jesus. Faça algo para salvar o meu filho”. Jesus, ouvindo a voz dele disse: “Pode ir, seu filho está vivo”, e o homem acreditou na palavra de Jesus.

Precisamos acreditar e crer na Palavra de Jesus, precisamos levar a vida em nome d’Ele, porque só Ele nos dá a vida, só Ele dá razão para a nossa vida, só Ele é capaz de nos tirar dos profundos abismos para dar o sentido único e eterno para o nosso viver e para a nossa existência.

Deus abençoe você!