Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/03/2022

Primeira Leitura (Dt 4,1.5-9)

Leitura do Livro do Deute­ronômio.

Moisés falou ao povo, dizendo: 1“Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. 5Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse.

6Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que ouvindo todas as leis, digam: ‘Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação!’ 7Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? 8E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? 9Mas toma cuidado! Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida; antes, ensina-o a teus filhos e netos”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 147)

— Glorifica o Senhor, Jerusalém!

— Glorifica o Senhor, Jerusalém!

— Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ó Sião, canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou.

— Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza.

— Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos.

Evangelho (Mt 5,17-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 17“Não pen­seis que vim abolir a Lei e os Profetas”. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. 18Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra.

19Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A Palavra de Deus revela a verdade do seu coração

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Não pen­seis que vim abolir a Lei e os Profetas’. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra’” (Mateus 5,17-18).

“Palavra da salvação!” Essa é a nossa salvação, porque a Palavra de Deus, a Lei do Senhor foi escrita nos nossos corações com letras de fogo. A partir do sacrifício de Cristo, nós não só recebemos essa nova Lei, mas recebemos também a graça de cumpri-la, a graça de atuar concretamente na nossa vida a Lei do Senhor Deus, que para nós é caminho de salvação, é experiência de vida plena.

Sabemos que o amor tem as suas regras próprias, o amor não é desordenado, não existe aquela ideia de que “Eu amo e faço o que eu quiser”. Não, isso não é amor! Eu amo e faço o que preciso fazer. O amor tem as suas exigências, o amor tem os seus sacrifícios, as suas renúncias. E Jesus veio – Ele mesmo diz – “dar cumprimento à lei maior”, que é dar a vida por aquele que se ama.

Não é uma coisa teórica, mas descendo no concreto da nossa vida, o que é dar à vida por Jesus? É fazer o que Ele nos pede, é seguir os Seus mandamentos, é seguir os Seus preceitos, é viver uma vida justa, uma vida honesta. Isso é cumprir a Lei de Deus.

Muitas vezes, a verdade da Palavra de Deus revela a verdade frágil e miserável dos nossos corações

E isso não é uma imposição dramática que está nas nossas costas, mas é uma imposição interior, porque quem ama quer fazer o outro feliz, quem ama quer realmente dar a sua vida pelo outro, e é isso que nós precisamos fazer com o Senhor. Ele nos diz que a Lei e os profetas nos fazem tocar na nossa miséria, porque, quando nós abrimos a Palavra de Deus, nós nos confrontamos com a verdade e, muitas vezes, a verdade da Palavra de Deus revela a verdade frágil e miserável dos nossos corações.

Então, quando você faz o exercício de abrir a Palavra de Deus e meditá-la, não se assuste, pois o primeiro movimento é justamente descobrir as suas misérias e as suas fraquezas, e isso é a Lei e são os profetas. Mas não paramos aí, porque aí entra o Cristo, entra a força que nos faz tocar no amor, a força que nos faz sair das situações dos nossos pecados, ter esperança de vencer as nossas limitações e entender que é possível sim praticar aquela palavra. É possível sim deixar um vício, deixar um pecado. Por causa da lei dos profetas? Não apenas, mas por causa de Cristo, porque Ele morreu por nós, Cristo nos abriu não só à Palavra de Deus, mas abriu-nos à possibilidade, o caminho para viver a Palavra de Deus.

Então, não se assuste, não se afaste, não deixe o caminho do Senhor quando você confrontar a sua vida com a Palavra de Deus, porque a graça de Deus virá em seu auxílio e ajudará você a praticar aquilo que você lê e medita.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.