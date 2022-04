Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/04/2022

Primeira Leitura (At 4,13-21)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas 13ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. 14No entanto viam, de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário.

15Mandaram que saíssem para fora do Sinédrio, e começaram a discutir entre si: 16“Que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. 17Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus”. 18Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. 19Pedro e João responderam: “Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus! 20Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos”.

21Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los, por causa do povo. Pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 117,1-21)

— Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes.

— Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes.

— Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! “Eterna é a sua misericórdia!” O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. “Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis.

— A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas! O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte.

— Abri-me vós, abri-me as portas da justiça: quero entrar para dar graças ao Senhor! “Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão!” Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador!

Evangelho (Mc 16,9-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

9Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. 10Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. 11Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar.

12Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. 13Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. 14Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado.

15E disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deixa a vida de Cristo tomar conta do teu coração

“Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado” (Marcos 16, 9-14).

Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, todos passam pela prova da dúvida, e os discípulos nos atestam isso. Então, não se condene quando, também em seu coração, passarem pensamentos de dúvida; quando você passarem por uma experiência de provação na fé. Os discípulos também vivenciaram isso. E a Páscoa do Ressuscitado não quer nos condenar por isso, e sim colocar, no nosso coração, esta certeza: a confiança de que Jesus está vivo. Então, se há medos, incertezas e dúvidas no coração de vocês, tenham calma! Caminhem com o Ressuscitado, pois Ele vai abrir os olhos de vocês.

A dor, muitas vezes, tem argumentos convincentes. Os discípulos que estavam ali passando pela experiência da dor, da perda física de Jesus, foram capazes de criarem muitos outros argumentos para não acreditarem na ressurreição. Por isso, Jesus repreende a dureza do coração deles.

Irradie a vida de Cristo para todas as pessoas que estão bem perto de você

Vejam: “dureza de coração” — a esclerocardia —, é esse enfraquecimento do coração, é aquele esquecimento das maravilhas de Deus, ou seja, é quando nós nos esquecemos das maravilhas que Deus realiza em nossa vida, realizou e ainda pode realizar. Muitas vezes, a angústia quer ter a última palavra, e não a confiança inabalável em Deus. Essa dureza de coração, essa esclerocardia, pode acontecer por vários motivos e não apenas pela experiência de fé, mas, talvez, a experiência de vida, a criação que você teve, os traumas que viveu, uma experiência frustrante até mesmo com a realidade religiosa na sua história, pode ter provocado essa dureza de coração. E eu e nem Jesus estamos aqui para julgar você, e o que quer que tenha acontecido, apresente, hoje, a Jesus. Porque, na força do Seu amor, na força da Sua ressurreição, Jesus quer quebrar essa dureza do nosso coração, Ele quer tirar isso de nós, quer que nós experimentemos a força da Sua ressurreição e quer que nós compartilhamos isso com os nossos irmãos.

Olhem o que que acontece no Evangelho de hoje: primeiro, Jesus aparece a uma pessoa, Maria Madalena, depois, aparece a dois dos discípulos; depois, aos onze discípulos, e ainda, o outro Evangelho vai dizer que Jesus apareceu a mais setenta e dois discípulos. Vejam: a força da ressurreição vai, progressivamente, alcançando a todos os corações. Quando Jesus encontra um coração que se abre, esse coração pode se multiplicar a milésima potência; e a força da ressurreição acontece no nosso meio.

Por isso, quem encontrou um tesouro de vida — que é a ressurreição de Jesus, essa vida nova —, não pode não anunciar Jesus Cristo para o outro, não pode reter isso para si mesmo, porque a vida com Cristo é, automaticamente, missionária. E missão quer dizer: compartilhar com outro aquilo que nós experimentamos. Então, nós precisamos ter o coração aberto, nós precisamos viver a vida em Cristo. Ela também gera vida nova: na sua família, com as pessoas com quem você convive muito de perto, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola.

Deixa a vida de Cristo tomar conta do teu coração e irradie essa vida de Cristo para todas as pessoas que estão bem perto de você. Essa é a graça da ressurreição; essa é a força do Ressuscitado.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.