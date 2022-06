Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/06/2022

Primeira Leitura (Is 49,1-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome; 2fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim flecha aguçada, escondida em sua aljava, 3e disse-me: “Tu és o meu Servo, Israel, em quem serei glorificado”.

4E eu disse: “Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente; entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa”. 5E agora diz-me o Senhor – ele que me preparou desde o nascimento para ser seu Servo – que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele; aos olhos do Senhor esta é a minha glória. 6Disse ele: “Não basta seres meu Servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel: eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 138)

— Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes!

— Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes!

— Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto; de longe penetrais meus pensamentos; percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos.

— Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes!

— Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis; nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas.

Segunda Leitura (At 13,22-26)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, Paulo disse: 22“Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito: ‘Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade’. 23Conforme prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus.

24Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. 25Estando para terminar sua missão, João declarou: ‘Eu não sou aquele que pensais que eu seja! Mas vede: depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias’. 26Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Evangelho (Lc 1,57-66.80)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

57Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. 58Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. 59No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. 60A mãe, porém disse: “Não! Ele vai chamar-se João”.

61Os outros disseram: “Não existe nenhum parente teu com esse nome!” 62Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. 63Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: “João é o seu nome”. E todos ficaram admirados. 64No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. 65Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. 66E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: “O que virá a ser este menino?” De fato, a mão do Senhor estava com ele. 80E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Encaixe-se nas expectativas que Deus espera de você

“Naquele, completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: ‘Não! Ele vai chamar-se João’” (Lucas 1,57-60).

Meus irmãos, neste ano, celebramos, hoje, dia 23, a Natividade de João Batista, porque amanhã (24) será a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, hoje, estamos diante deste grande santo na vida da nossa Igreja. O único que se celebra, seja o nascimento nesta Terra, seja o nascimento para Deus, isso nos mostra a importância de São João Batista no contexto da Igreja, no contexto do Reino de Deus.

João Batista — digamos assim — seria o diferente, porque já começou a partir do seu nome, ele deveria receber o nome do pai, mas não, pois o nome dele seria João para contrariar toda aquela sequência de batismos em relação aos nomes da família. Ele seria o diferente, já seria aquele contraditório na vida da família.

Mas, muitas vezes, precisamos refletir sobre esta realidade: às vezes, é ruim termos de nos encaixar na expectativa dos outros. É muito ruim quando precisamos viver a nossa vida tentando constantemente nos encaixar na expectativa que os outros fazem de nós. Não podemos viver assim! A única expectativa que tem de pesar sobre nós é aquela lá do Alto, é a expectativa de Deus, são os sonhos de Deus, são os projetos de Deus ao nosso respeito. Essa sim deve pesar sobre nós, e precisamos nos adequar a ela constantemente na nossa vida, mas às expectativas de Deus a nosso respeito e não a das pessoas.

A única expectativa que tem de pesar sobre nós é aquela lá do Alto, é a expectativa de Deus

Bom, quando nós vemos a história de João Batista, a graça para ele foi ter nascido numa família que sabia obedecer a Deus; e colocou justamente João Batista dentro dessa dinâmica da vontade de Deus. Uma família que colaborou para que ele realizasse a sua própria profecia, a sua vocação.

João teve uma família que o ajudou a ser quem realmente ele era. A mãe, cheia do Espírito Santo, quando recebeu a visita da Virgem Maria, ficou cheia do Espírito Santo; e a criança pulou no seu ventre. João Batista já era “bem agitado” desde o ventre da mãe e, depois, viveu tudo isso na sua vida. O pai, Zacarias, que se deixou dobrar pela ação de Deus, inicialmente teve um pouco de dificuldade, mas depois deixou-se dobrar pela ação de Deus.

Veja a família que João Batista teve, veja o pai e a mãe que ele teve. Como eu disse: “bem agitadinho” já desde o ventre da mãe, depois, ele seria instrumento para agitar muitos corações, inclusive o do rei Herodes. Agitou o coração daquele homem quando teve de dizer para ele uma verdade muito dura: “Você está em adultério. Você precisa deixar essa vida”.

João Batista foi um grande profeta, foi um grande evangelizador. Sem grandes discursos porque não se tem muito sobre a pregação de João Batista, mas com a própria vida. Levou uma vida austera — estranha um pouco, aos olhos do mundo, porque diz que ele comia gafanhoto, se alimentava de mel silvestre, fazia jejuns rigorosos, era um homem que se vestia com roupa de peles de animais. Então, para o mundo poderia soar um pouco estranho, mas um homem de profunda comunhão com Deus, um estranho, mas um conhecido no Céu.

Muitas vezes, vamos viver a nossa vida assim: como pessoas estranhas que aderem a Jesus Cristo, que querem viver uma radicalidade do Evangelho, que querem falar de santidade, que querem viver a santidade. Estranhos para o mundo, mas conhecidos no Céu. Vale a pena! Que São João Batista nos ajude!

Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.