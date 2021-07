Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/07/2021

Primeira Leitura (Êx 20,1-17)

Leitura do Livro do Êxodo.

Naqueles dias, 1Deus pronunciou todas estas palavras: 2”Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. 3Não terás outros deuses além de mim. 4Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus, ou embaixo, na terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra. 5Não te prostrarás diante destes deuses nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, 6mas uso da misericórdia por mil gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 7Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. 8Lembra-te de santificar o dia de sábado. 9Trabalharás durante seis dias e farás todos os teus trabalhos, 10mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. 11Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm; mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou.

12Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. 13Não matarás. 14Não cometerás adultério. 15Não furtarás. 16Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. 17Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 18)

— Senhor, só tu tens palavras de vida eterna!

— Senhor, só tu tens palavras de vida eterna!

— A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes.

— Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz.

— É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente.

— Mais desejáveis do que o outro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos.

Evangelho (Mt 13,18-23)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 18“Ouvi a parábola do semeador: 19Todo aquele que ouve a palavra do Reino e não a compreende, vem o Maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.

20A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria; 21mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento: quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo.

22A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto.

23A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem outro sessenta e outro trinta”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Cultivemos a semente da Palavra em nosso coração

“A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem outro sessenta e outro trinta” (Mateus 13,23).

Jesus, o semeador, está nos explicando a parábola do semeador, porque essa parábola nos coloca na condição de ouvintes da Palavra de Deus, que é a boa semente.

Você sabe que o fruto vem da semente, a árvore vem da semente; ninguém nasceu pronto, nenhum fruto nasce pronto. Nós nos tornamos o que somos hoje porque, um dia, fomos semente — no bom sentido daquilo que é a semente, como o germe da vida. O germe da vida em nós vem por meio da Palavra.

A Palavra de Deus é essa semente que faz germinar o homem novo, a mulher nova. Só vamos ser homens de Deus transformados, renovados e curados se a semente da Palavra germinar no nosso coração. Porque é a Palavra de Deus que dá direção, que realiza a transformação; é a Palavra que realiza a cura, a libertação; é ela que traz para nós o nosso encontro pessoal com Deus. O que acontece é que muitas pessoas, inclusive na casa de Deus, no caminho d’Ele, estão perdidas, não levam a vida em Deus porque não levam a sério a Palavra d’Ele que é semeada.

A Palavra de Deus é essa semente que faz germinar o homem novo, a mulher nova

Não basta estar na Igreja, não basta receber os sacramentos, não basta pertencer a esse ou aquele movimento, pois o que nos dá sustento e sentido na caminhada em Deus é a Palavra em nós. É ela que produz frutos em nossa vida, traz o fruto bendito de Deus a nós, que é Jesus, o filho de Maria, a Palavra que se encarnou nela.

Aquela Palavra que se encarnou em Maria, que se fez carne e habitou entre nós, essa mesma Palavra também se encarna em nós quando a acolhemos como semente.

Sei que a semente parece uma coisa muito desprezível e insignificante. Você olha para uma sementinha, você não dá muito valor, sobretudo se vivemos numa era com a nossa, em que a ansiedade nada sabe esperar. Mas o fruto só vai ser saboroso se a semente for cuidada, cultivada e valorizada, se a semente for realmente amada para que ela cresça ao seu tempo e o fruto você colha o melhor possível.

A Palavra de Deus está sendo semeada em nosso coração, mas ela, muitas vezes, não encontra acolhimento, e onde ela não é acolhida, ela também não cresce; ou ela é até acolhida, mas, muitas vezes, é sufocada, desprezada ou não cria raízes, porque nós a acolhemos de uma forma tão superficial, nós a acolhemos de qualquer jeito, acolhemos em meio às palavras do mundo e misturamos tudo.

A semente de Deus é Sua Palavra eterna e salvadora. Se quisermos produzir o fruto do Reino de Deus em nós, e muito fruto, trinta ou sessenta, a graça do Espírito Santo é preciso acolher. Com um coração atento, disposto e com profundidade, a Palavra tem poder de transformar a nossa vida.

Deus abençoe você!