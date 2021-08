Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/08/2021

Primeira Leitura (2Cor 10,17–11,2)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 17quem se gloria, glorie-se no Senhor. 18Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que se recomenda a si mesmo. 11,1Oxalá pudésseis suportar um pouco de insensatez, da minha parte. Na verdade, vós me suportais. 2Sinto por vós um amor ciumento semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 148)

— Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor!

— Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor!

— Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento! Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, louvai-o, legiões celestiais!

— Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes; e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o! Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos.

— A majestade e o esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra! Ele exaltou seu povo eleito em poderio, ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence.

Evangelho (Mt 13,44-46)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo disse Jesus à multidão: 44“O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. 45O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. 46Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Permitamos que o Evangelho seja o nosso maior tesouro

“O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vai todos os seus bens e compra aquele campo ” (Mateus 13,44).

Hoje, celebramos a Virgem Rosa de Lima, padroeira de toda a América Latina. E nós, povo latino-americano, povo brasileiro, precisamos conhecer mais a história desta virgem que é padroeira do nosso continente. Ela é Rosa de Lima, porque foi ali que nasceu e viveu, e muito jovem ela entrou para a vida religiosa; consagrada, tornou-se uma Terceira Dominicana.

Ela, na verdade, tinha o nome de batismo Isabel, mas era uma jovem tão bela, de uma aparência física tão agradável e tão linda, que logo foi denominada de “Rosa”. Rosa pela virtude, pela beleza, mas seus encantos naturais não foram usados ​​para este mundo para seduzir pessoas, para seduzir corações. Pelo contrário, Rosa reservou toda sua beleza para Deus, ela foi o exemplo de uma vida contínua de oração e penitência.

Vivemos no mundo de hoje onde quem não tem beleza quer ter a beleza deste mundo, e quem tem a beleza deste mundo, muitas vezes, usa essa beleza para pretextos carnais, expondo-se nas redes sociais, expondo-se no meio em que estamos de uma forma indecorosa e antievangélica, porque o que não é para atrair pessoas para a mentalidade hedonista da sociedade. O que temos e o que somos para atrair pessoas para a beleza do Evangelho.

A verdade é que falar isso para o mundo é “atirar pérolas aos porcos”, porque só quem compreende o coração de Rosa e de tantos jovens, moças, rapazes, homens e mulheres que entregam sua beleza para a beleza maior que é Deus, é quem encontrou este tesouro. Porque o Reino dos Céus é esse tesouro escondido, essa beleza escondida; quem encontra esse tesouro permite que ele brilhe no seu corpo, na sua alma e nas suas atitudes; quem encontra esse tesouro não faz do seu corpo meio de atrair ninguém para si, e depois o sofrimento é muito grande para uma pessoa e para aqueles que ela atraiu.

O que temos e o que somos para atrair pessoas para o Evangelho, para a beleza do Evangelho

Que beleza quando uma pessoa atrai a outra pela virtude, quando a pessoa traz o outro para si pelos seus valores! Por isso, deixe que o maior tesouro da sua vida seja o Evangelho. Não deixe que o maior valor da sua vida sejam os valores corporativos e materiais, mas sim os valores eternos, como virtudes.

Que você continua brilhando, que você continua experimentando por uma beleza sem igual, a beleza de um rosto, de uma face e de um coração que foi transformado pelo Evangelho.

Rosa não precisou usar as maquiagens, os enfeites deste mundo para se tornar bela. A beleza dela veio da natureza, sobretudo da graça interior que irradiou sua alma, e até hoje ela atrai tantos nesse continente para que continuem apaixonados pelo Evangelho.

Que usemos os dons e talentos que dispomos nesta vida para atrair tantos corações para os valores eternos.

Deus abençoe você!