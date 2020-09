Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/09/2020

Primeira Leitura (Pr 30,5-9)

Leitura do Livro dos Provérbios.

5A Palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. 6Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te repreenda e passes por mentiroso! 7Duas coisas eu te pedi; não mas recuses, antes de eu morrer: 8afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dês pobreza nem riqueza, mas concede-me o pão que me é necessário. 9Não aconteça que, saciado, eu te renegue e diga: “Quem é o Senhor?” Ou que, empobrecido, eu me ponha a roubar e profane o nome de meu Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 118)

— Vossa palavra é uma luz para os meus passos!

— Vossa palavra é uma luz para os meus passos!

— Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei quanto um presente!

— A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata.

— É eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável quanto o céu.

— De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens.

— De vossa lei eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira.

— Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos!

Evangelho (Lc 9,1-6)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus convocou os Doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, 2e enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os enfermos. 3E disse-lhes: “Não leveis nada para o caminho: nem cajado nem sacola nem pão nem dinheiro nem mesmo duas túnicas. 4Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí; e daí é que partireis de novo. 5Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles”. 6Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a Boa Nova e fazendo curas em todos os lugares.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Precisamos ter poder e autoridade sobre a nossa vida

“Jesus convocou os Doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os enfermos” (Lucas 9,1-2).

É uma convocação aquilo que o Mestre Jesus faz aos Seus, Ele os convoca para uma missão. É muito importante, primeiro, porque precisamos escutar o Mestre Jesus. Ele nos convoca e nos chama para estarmos próximos d’Ele, para aprendermos com Ele.

Jesus também envia, por isso, somos enviados. A pergunta é: por que Deus nos envia? Primeiro, Ele nos dá poder e autoridade. Todo discípulo e apóstolo de Jesus precisa realizar o seu apostolado no poder e na autoridade.

Preste bastante atenção: estamos vivendo e vivenciando um mundo cercado de autoritarismo, mas não confunda as coisas, não é o autoritarismo do grito, de quem acha que tem a razão, de quem acha que manda, porque o discípulo de Jesus não é aquele que manda, mas é aquele que obedece o Mestre e se faz servidor de todos.

Porque, quando é para se tornar servidor, muitos não querem, o que todo mundo quer é mandar. O mandar ou o nosso mandato, ou o nosso poder e a nossa autoridade é sobre os espíritos imundos, é sobre os demônios, inclusive, sobre os demônios do autoritarismo, do orgulho, da soberba, do egoísmo, inclusive, sobre esses demônios que atormentam a nossa própria vida.

Todo discípulo e apóstolo de Jesus precisa realizar o seu apostolado no poder e na autoridade

Precisamos ter poder e autoridade sobre a nossa mente e a nossa cabeça. Quem usa de autoritarismo para com os outros, geralmente, não consegue ter autoridade sobre si, autodomínio, autocontrole, frear a própria língua, frear os próprios impulsos, porque o autoritarismo é próprio daqueles que não têm autoridade sobre sua própria vida e o seu coração. Os discípulos de Jesus aprendem primeiro a terem autoridade sobre sua vida pessoal e espiritual.

Fico olhando para uma pessoa que consegue ter autoridade sobre a sua língua. Que bênção vai ser essa pessoa, que apóstolo vai ser essa pessoa! Porque ela controla o que ela fala, ela tem autoridade sobre os seus pensamentos; e, na hora que ela abrir a boca, a palavra dela terá poder, porque ela abre a boca com a autoridade da graça de Deus.

Quando Jesus falava, Ele falava com poder e autoridade, porque a palavra d’Ele era revestida da graça.

Então, nós, que somos seguidores de Jesus, precisamos ter autoridade e poder, primeiro, sobre nós. Você terá na sua casa, na sua família, você vai ter no mundo em que você está, inclusive, para curar as doenças, as enfermidades, porque a maioria delas estão na nossa cabeça e no nosso coração, tão atormentado pelos demônios que estão ao nosso lado.

Deus abençoe você!

