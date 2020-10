Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 23/10/2020

Primeira Leitura (Ef 4,1-6)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 1eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes: 2Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. 3Aplicai-vos a guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. 4Há um só Corpo e um só Espírito, como também uma só é a esperança à qual fostes chamados. 5Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, 6um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 23)

— É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.

— Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam; porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável.

— “Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação?” “Quem tem mãos puras e inocente coração.

— Quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador”. “É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face.”

Evangelho (Lc 12,54-59)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 54Jesus dizia às multidões: “Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. 55Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. 56Hipócritas! Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? 57Por que não julgais por vós mesmos o que é justo?

58Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. 59Eu te digo: daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo”.

— Palavra da Salvação.

Usemos a sabedoria para encontrarmos a direção de Deus

“Hipócritas! Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo?” (Lucas 12,56-57).

Basta olhar como está o tempo em que estamos. Se o tempo está seco, já tenho certeza que não vai chover, que não conseguimos fazer muita coisa porque a secura está aí; basta aparecer nuvens mais carregadas e já sei distinguir que logo ali vai chover. Enfim, nós usamos nossa sabedoria para distinguir os sinais dos tempos na atmosfera, o tempo climático, mas não usamos a nossa sabedoria para distinguir os tempos em que vivemos, para separar uma coisa da outra, para usarmos do discernimento espiritual para escutarmos a voz de Deus, a mensagem de Deus, a direção e a luz de Deus para a nossa vida.

Não conseguimos entender que quando está saindo fumaça é porque tem fogo ali, muitas vezes, não conseguimos entender a nossa própria vida. Quando não estamos bem, quando algo está errado, nós, muitas vezes, interpretamos as coisas de forma errada, achamos que quando não estamos bem a culpa é do outro, a culpa é de Deus. Nunca paramos para voltarmos para dentro de nós, nos autoanalisar, fazermos uma autocrítica, para percebermos onde erramos, onde falhamos, onde nos excedemos, onde colocamos de mais e onde colocamos de menos.

Que não falte sabedoria nos tempos em que vivemos, para buscarmos de Deus a direção para o nosso viver

Há uma tendência frenética de guerras, de combates, de acusações na sociedade e no mundo em que estamos. Quando paramos para analisar o mundo, paramos justamente para buscar culpados e, geralmente, os culpados são outros.

As pessoas estão insatisfeitas com os políticos, mas ninguém nunca parou para fazer uma autoanálise: “Como eu votei?”; “Como eu participei da sociedade e do mundo em que estou?”; “Qual é a minha colaboração?”; “Qual é, de fato, a minha inserção no mundo em que vivo?”.

As coisas em casa, de repente, não estão bem, mas não paro para refletir qual é a contribuição que dou ou o que fiz. Primeiro, paro para me defender e me justificar, estou sempre me justificando. Depois, parto para o segundo ponto: “E ele?”; “E o outro?”. E ai o mundo não consegue caminhar na sabedoria, não consegue realmente captar a luz e a direção de Deus para os tempos em que vivemos.

O primeiro que devo olhar e analisar sou eu mesmo, a primeira atitude é voltada sempre para mim. Quando sei usar dessa sabedoria, evangelicamente, vou ter de Deus a direção para ver as outras coisas da vida, onde devo ir, como devo agir e entender, sobretudo, os tempos em que vivemos. Tempos críticos, difíceis, complicados, mas outros tempos na história da humanidade não foram diferentes. Lá atrás, houve quem teve sabedoria, houve quem soube escutar a Deus, quem se retirou para estar com Ele e deixar ser conduzido.

Que não falte essa sabedoria nos tempos em que vivemos, para buscarmos de Deus a direção para o nosso viver a cada dia.

Deus abençoe você!