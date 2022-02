Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 24/02/2022

Primeira Leitura (Tg 5,1-6)

Leitura da Carta de São Tiago.

1E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. 2Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. 3Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes, como fogo! Amontoastes tesouros nos últimos dias. 4Vede: o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor todo-poderoso. 5Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. 6Condenastes o justo e o assassinastes; ele não resiste a vós.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 48)

— Felizes os humildes de espírito porque deles é o Reino dos Céus!

— Este é o fim do que espera estultamente, o fim daqueles que se alegram com sua sorte; são um rebanho recolhido ao cemitério, e a própria morte é o pastor que os apascenta.

— São empurrados e deslizam para o abismo. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte e junto a si me tomará em suas mãos.

— Não te inquietes, quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa; pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo.

— Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo: “Todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida!” Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz!

Evangelho (Mc 9,41-50)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 41Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. 42E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço.

43Se tua mão te leva a pecar, corta-a! 44É melhor entrar na Vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 45Se teu pé te leva a pecar, corta-o! 46É melhor entrar na Vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. 47Se teu olho te leva a pecar, arranca-o! É melhor entrar no Reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, 48‘onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga’”. 49Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. 50Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A vida eterna é a maior recompensa dos filhos de Deus

“Disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço” (Marcos 9,41-42).

“Um copo de água” e “um desses pequeninos”, duas realidades mínimas, dois mínimos que, por causa de Cristo, — o texto diz: no nome —, tornam-se proporcionalmente gigantes. A atitude: o gesto de dar um copo de água ou escandalizar um pequenino. “Porque sois de Cristo”, essa é a diferença. E “os pequeninos que creem em mim”, é interessante notar esse detalhe do texto, porque tudo está centralizado na pessoa de Jesus. A edificação de alguém através da prática do amor, da caridade; e o escândalo dado à fé de alguém, escândalo provocado contra a fé de alguém, que possa danificar a fé de alguém.

O copo de água pode estar muito perto de nós, o copo de água pode estar dentro de casa, pode estar no seu ambiente de trabalho, muito perto de você. Os pequeninos também podem estar dentro de casa. Antes, falava-se de expulsar demônios e agora se fala de um copo de água, que eu e nem você paga por ele, que foi um dom do Criador.

Vejam, no ministério, na vida com Deus, na vivência concreta daquilo que é a vida de Cristo, as coisas podem ser extraordinárias: expulsar demônios; mas as coisas podem ser muito simples, como oferecer um copo de água a quem tem sede. Então, isso demonstra para nós a beleza que é seguir Jesus, pessoas que serão capazes de fazer coisas maravilhosas no nome de Jesus, mas todos nós somos capazes de gestos, aparentemente, muito simples por causa do Reino de Deus.

Uma recompensa por um copo de água, dado por causa de Cristo, pode se tornar eterna

Um gesto mínimo, feito com amor, vai ter a sua recompensa. Uma recompensa por um copo de água, dado por causa de Cristo, pode se tornar eterna. Qual é a nossa recompensa? A nossa recompensa é a vida eterna! Veja, por causa de Cristo, um gesto, por mais simples que possa parecer, tem sabor de vida eterna, ele pode se tornar eterno. Então, não despreze aquilo que está ao seu alcance, mesmo que você não seja capaz de fazer grandes coisas, mas você pode fazer das pequeninas, grandes realidades.

O detalhe “no nome de Jesus”, no texto aparece essa realidade. No nome de Jesus, isso não circunscreve, não delimita a ação, pelo contrário, isso alarga ainda mais. Por que? Porque Cristo não é de domínio privado, Cristo não é propriedade privada, mas Ele tem o coração alargado para caber todos os filhos de Deus, todos os filhos amados de Deus. E os discípulos querem restringir, vimos no dia de ontem: “Nós o proibimos, porque ele não nos segue” (Marcos 9,38), e Jesus faz o movimento de alargar o coração.

O tropeço porque a palavra “escândalo” significa: pedra de tropeço; o tropeço pode começar dentro de nós, antes mesmo que aconteça um escândalo exterior, ele pode começar dentro de mim e de você. Então, vejamos aquelas atitudes, comportamentos e o modo de ser que não condiz com o Evangelho de nosso Senhor. Retiremos tudo isso; e sejamos instrumentos de edificação na vida dos nossos irmãos, quem sabe com um simples copo de água.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.