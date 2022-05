Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 24/05/2022

Primeira Leitura (At 16,22-34)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 22a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas; e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. 23Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. 24Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco.

25À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. 26De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. 27O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. 28Mas Paulo gritou com voz forte: “Não te faças mal algum! Nós estamos todos aqui”.

29Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. 30Conduzindo-os para fora, perguntou: “Senhores, que devo fazer para ser salvo?” 31Paulo e Silas responderam: “Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos tu e todos os de tua família”.

32Então Paulo e Silas anunciaram a Palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. 33Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E, imediatamente, foi batizado junto com todos os seus familiares. 34Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 137)

— Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais.

— Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios! Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo vou prostrar-me.

— Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes; naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma.

— Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada; ó Senhor, vossa bondade é para sempre! Eu vos peço: não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos!

Evangelho (Jo 16,5-11)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 5“Agora, parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: ‘Para onde vais?’ 6Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. 7No entanto, eu vos digo a verdade: É bom para vós que eu parta; se eu não for, não virá até vós o Defensor; mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei. 8E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento: 9o pecado, porque não acreditaram em mim; 10a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; 11e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Eleve o seu coração ao encontro do Pai

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Eu vos digo a verdade: É bom para vós que eu parta; se eu não for, não virá até vós o Defensor; mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei’” (João 16,7).

Vejam, Jesus está falando da Sua partida, Ele está falando da Sua ascensão para junto de Deus. Sabemos que, daqui a pouco, vamos celebrar, na nossa Igreja, justamente a Solenidade da Ascensão do Senhor: Jesus que se eleva ao Céu e vai para junto de Deus. Nessa Ascensão de Jesus, temos a Sua partida, a Sua ausência, temos um certo vazio, a falta de Jesus, coisas que poderiam nos causar medo, nos causar um incômodo.

Porque Jesus, aparentemente, vai embora, Ele vai voltar para o Pai. E como agora nós vamos ficar? Certamente, essas coisas passaram no coração dos discípulos e, muitas vezes, elas estão no nosso coração.

Vamos entender bem: a falta de uma pessoa que nós amamos, nós sentimos profundamente. Muitas vezes, quando, talvez, você tenha passado pela experiência de perder um ente querido — “perder” aqui, no sentido que digo, é a experiência de morte, que não é uma perda como nós a concebemos porque a morte é só uma passagem.

Quando você faz uma experiência dura na sua vida, uma tribulação que faz você perder o sentido, esses sentimentos que habitam o seu coração falam dessa realidade que os discípulos também experimentaram. Jesus estava dizendo aos Seus discípulos: “É preciso que eu vá para que vocês possam receber o outro paráclito”. Agora, o que Cristo faz conosco é um pouco como o pai ou a mãe fazem com um bebezinho que está aprendendo a andar. No início, o pai e a mãe, tomam esse bebezinho pela mão, caminham com ele, dão essa segurança, mas o pai e a mãe, pouco a pouco, têm que ir soltando a mão desse bebê, para que ele possa caminhar com as suas próprias pernas.

Existe um potencial escondido dentro de nós; e, quando Jesus volta para o Pai, Ele está nos dando a possibilidade de trazê-lo à tona

Esse “tirar a mão”, quando Jesus também sobe para o Pai, parece nos produzir, nos provocar um determinado desconforto, mas é justamente nesse momento que experimentamos um determinado aprendizado. O que poderia ser traumático, torna-se um aprendizado, porque a criancinha tem inicialmente um medo — todos nós passamos por isso — o trauma, o medo de cair, de se machucar, mas depois isso se torna aprendizado porque aquela criança vai aprender a andar.

Existe um potencial escondido dentro de cada um de nós; e, quando Jesus volta para o Pai, justamente Ele está nos dando a possibilidade de trazer à tona esse potencial. Jesus aparentemente se ausenta para que nós aprendamos agora a experimentar uma nova forma de presença, que não passa por sentimentos, que não passa pelas consolações, mas que passa por uma maturidade de fé sabendo que Jesus está presente.

Não vai existir Pentecostes sem a Ascensão de Jesus, não vai existir esse ardor missionário, essa expansão do Evangelho sem a Ascensão de Jesus. Então, passemos por essa experiência, experimentemos um pouco esse crescimento, esse amadurecimento. Se você está passando por sentimentos assim, permaneça com Jesus, permaneça na presença d’Ele, porque é uma maturidade de fé para qual o Senhor quer encaminhar todos nós.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.