Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 24/06/2020

Primeira Leitura (Is 49,1-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome; 2fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim flecha aguçada, escondida em sua aljava, 3e disse-me: “Tu és o meu Servo, Israel, em quem serei glorificado”.

4E eu disse: “Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente; entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa”. 5E agora diz-me o Senhor – ele que me preparou desde o nascimento para ser seu Servo – que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele; aos olhos do Senhor esta é a minha glória. 6Disse ele: “Não basta seres meu Servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel: eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra”

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 138)

— Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes!

— Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes!

— Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto; de longe penetrais meus pensamentos; percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos.

— Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes!

— Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis; nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas.

Segunda Leitura (At 13,22-26)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, Paulo disse: 22“Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito: ‘Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade’. 23Conforme prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus.

24Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. 25Estando para terminar sua missão, João declarou: ‘Eu não sou aquele que pensais que eu seja! Mas vede: depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias’. 26Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Evangelho (Lc 1,57-66.80)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

57Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. 58Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. 59No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. 60A mãe, porém disse: “Não! Ele vai chamar-se João”.

61Os outros disseram: “Não existe nenhum parente teu com esse nome!” 62Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. 63Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: “João é o seu nome”. E todos ficaram admirados. 64No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. 65Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. 66E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: “O que virá a ser este menino?” De fato, a mão do Senhor estava com ele. 80E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Consagremos nossas crianças na graça de Deus

“Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho (Lucas 1,57).

Temos a graça de, com muita alegria, celebrarmos, hoje, o nascimento do filho de Isabel e Zacarias. O nascimento de João Batista representa um momento crucial para a história da salvação. João vai ser o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro dos profetas do tempo da graça.

O precursor do Messias, aquele que vem preparar os caminhos de Jesus, é para nós sinal de luz e graça da presença amorosa de Deus no meio de nós.

Primeiro, toda vida significa graça e luz, todo nascimento, todo filho concebido é graça de Deus. Por isso, a primeira coisa que nos chama a atenção, hoje, é como devemos olhar com amor cada criança que está no ventre da sua mãe.

Isabel não podia engravidar, pois era estéril e estava em idade avançada. Às vezes, olho para mães desesperadas, desesperançosas, porque, por alguns motivos, também não podem engravidar.

Tenho de dizer não só para as mães, mas para os casais: vivam na serenidade da alma, e qualquer infertilidade entregue para Deus. Tenho orado para muitas mulheres alcançarem a gravidez, mas digo que só damos fruto na vida quando conseguimos vencer a ansiedade.

Com a ansiedade não alcançamos nada, e digo mais: o fruto não será tão saboroso quando ele vem da ansiedade da alma e do coração.

Consagremos nossas crianças, permitamos que elas sejam santificadas já no ventre de suas mães

Como se vence a ansiedade? Pela fé, pela confiança e jamais pelo desespero. Não estou me referindo somente à gravidez, mas a tantas outras coisas da nossa própria vida que não alcançamos, os frutos no trabalho e as coisas que realizamos, porque somos movidos pela ansiedade.

Segundo, não olhe para o fruto do outro: “Ela engravidou”; “Ela teve tantos filhos”. Olhe para você, ame-se como você é amada por Deus, e se alcançar a graça da gravidez pela calma, pela oração e pela confiança, bendito seja Deus. Se não é o caso, mais bendito seja Deus ainda, porque você alcançou o fruto da serenidade da alma. Se você vai adotar filhos ou adotar outro caminho na vida, entregue esse coração para Deus cuidar.

Hoje, invoco a intercessão de São João Batista por todas as mães, as que estão engravidando, as que já engravidaram, as que não conseguem engravidar, porque João veio como um sinal de Deus, e a vida é o dom maior de Deus.

Não basta engravidar e gerar filhos, é preciso cuidar desde o ventre da mãe. João foi santificado no ventre da sua mãe e já nasceu santificado.

Consagremos nossas crianças, permitamos que elas sejam santificadas já no ventre de suas mães. Louve a Deus como Zacarias louvou pelo nascimento de seu filho João Batista, porque nossos filhos precisam ser profetismo de Deus.

Toda vida nascida precisa ser profecia de Deus, para que a vida seja a grande profecia neste mundo. É preciso que amemos, cuidemos e valorizemos cada vida que vem a este mundo, para que as crianças cresçam na graça, na bênção e na proteção de Deus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook