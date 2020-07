Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 24/07/2020

Primeira Leitura (Jr 3,14-17)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

14“Convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor, pois eu sou vosso Senhor; vou tomar-vos, um de uma cidade e dois de uma família, e vos reconduzirei a Sião; 15eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apascentarão com clarividência e sabedoria. 16Quando vos tiverdes multiplicado e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não se falará mais da ‘arca da aliança do Senhor’; ela não virá à memória de ninguém, não se lembrarão dela, não a procurarão nem fabricarão outra. 17Naquele tempo, chamarão Jerusalém Trono do Senhor, em torno dela se reunirão, em nome do Senhor, todos os povos; eles não se deixarão mais levar pelas inclinações de um coração mau”.

Salmo Responsorial (Jr 31)

— O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho.

— Ouvi, nações, a Palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes: “Quem dispersou Israel, vai congregá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho!”

— Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria afluirão para as bênçãos do Senhor.

— Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão; mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra.

Evangelho (Mt 13,18-23)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 18“Ouvi a parábola do semeador: 19Todo aquele que ouve a palavra do Reino e não a compreende, vem o Maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria; 21mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento: quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. 22A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. 23A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e outro trinta”.

A Palavra produz frutos de conversão em nossa vida

“Todo aquele que ouve a palavra do Reino e não a compreende, vem o Maligno e rouba o que foi semeado em seu coração” (Mateus 13,19).

Ouvimos tantas vezes a parábola do semeador, mas, muitas vezes, não entramos na essência daquilo que, de fato, ela significa para nós. A Palavra de Deus não é apenas para ser ouvida. Você pode até ouvi-la todos os dias, ainda mais nos tempos em que vivemos, em que se multiplicam tantos os que usam das mídias e dos meios de comunicação para pregar. Isso é graça!

Preciso dizer a você que: não basta ouvir, é preciso também entender e compreender, mas entender e compreender não pode ser traduzido da forma como nós queremos: “Agora entendo tudo da Bíblia”. Não é esse conhecimento científico e teológico, pois a Palavra de Deus tem de ser sempre traduzida para a minha vida.

“Eu até escuto a Palavra, mas é para o outro”. Não! A Palavra de Deus é sempre para mim. Toda vez que a Palavra for anunciada, tenho de acolhê-la para o meu coração e permitir que ela seja traduzida e compreendida para a minha própria vida, porque se eu não o fizer assim, o maligno vem e rouba aquela Palavra, ele tira de mim aquela graça que foi semeada e volto para o meu mundo das preocupações, dos devaneios, das distrações e não deixo que a Palavra produza frutos em minha vida.

Sejamos aquele ouvinte que deixa a Palavra fecundar frutos de conversão na própria vida

Sabe, às vezes, até recebo com alegria a Palavra de Deus, mas não tenho raízes, e, quando não temos raízes, ou seja, profundidade, não aprofundamos, não mergulhamos na Palavra. Quando vem qualquer sofrimento, perseguição e dificuldade esquecemos ou abandonamos a Palavra. Quando não estou muito sufocado pelos espinhos da vida, estou sufocado com as minhas preocupações, com as minhas contas e com meus problemas. Estou focado em tantas outras coisas que não consigo ter tempo para mergulhar na Palavra. Por isso, a Palavra de Deus vinda a mim não produz os frutos que precisa produzir.

Quando a semente caí na terra boa (e sabemos que a terra boa é aquela terra que vai trabalhando a semente, fecundando-a, fazendo-a brotar; a terra boa, ou o coração bom, é aquela que acolhe a Palavra com amor, com simplicidade, mas sem deixar de ter paixão), vai entrando a Palavra e permitindo que ela entre no coração, vai compreendendo que a Palavra de Deus é para mim, para a minha vida e para a minha transformação. Vai compreendendo que quem precisa mudar sou eu; sou eu quem preciso rever minhas posturas, minhas escolhas, eu quem preciso moldar meu temperamento, meus sentimentos; eu quem preciso mudar meus atos e minhas atitudes.

A Palavra vai entrando como uma espada, vai lapidando e cortando aquilo que não é de Deus, e começamos a perceber os frutos na vida.

É claro que, quem tem mais paixão; se entrega e permite realmente viver a conversão também experimenta mais frutos. Mas, cada um de nós, no seu devido tempo, experimenta os frutos do Reino de Deus, desde que permita que a Palavra caia e não seja apenas um ouvinte. Sejamos aquele ouvinte que deixa a Palavra fecundar os frutos de conversão na própria vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook