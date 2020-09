Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 24/09/2020

Primeira Leitura (Ecl 1,2-11)

Leitura do Livro do Eclesiastes.

2“Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades! Tudo é vaidade”. 3Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? 4Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. 5O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar a seu lugar, donde novamente torna a levantar-se. 6Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento, para retomar novamente o seu curso. 7Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda; voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. 8Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. 9O que foi será; o que aconteceu, acontecerá: 10não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz: “Eis aqui algo de novo”, também esta já existiu nos séculos que nos precederam. 11Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer, entre aqueles que viverão depois.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 89)

— Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós.

— Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós.

— Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!” Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou.

— Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos: de manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca.

— Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria! Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos!

— Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia! Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza! Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.

Evangelho (Lc 9,7-9)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 7o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo, e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. 8Outros diziam que Elias tinha aparecido; outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. 9Então Herodes disse: “Eu mandei degolar João. Quem é esse homem, sobre quem ouço falar essas coisas?” E procurava ver Jesus.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Procuremos conhecer a essência de Jesus

“Então, Herodes disse: ‘Eu mandei degolar João. Quem é esse homem, sobre quem ouço falar essas coisas?’ E procurava ver Jesus” (Lucas 9,9).

Herodes foi injusto, ele até admirava João Batista, mas envolvido nas suas paixões cegas, mandou degolar João Batista. Que pena, pois ele teve a oportunidade de conhecer um profeta que, inclusive, o advertia sobre o mal e o pecado que ele vivia, mas não o conheceu porque cegou-se nas suas paixões.

Herodes queria ver Jesus, mas uma pena ele querer ver Jesus apenas por curiosidade! Ele queria ver Jesus não para conhecê-Lo, mas por tudo aquilo que estava ouvindo falar d’Ele. Que pena que Herodes não se converteu a Jesus, porque ele não procurou Jesus para conhecer a identidade d’Ele, e sim as aparências sobre aquilo que Ele realizava.

Não vou ficar lamentando o passado, precisamos olhar para o nosso presente, a nossa vida, o mundo onde estamos, onde muitos só conhecem Jesus por curiosidade, por ouvir falar, só conhecem Jesus para a realização de alguns anseios ou desejos pessoais.

Quem se abre para conhecer Jesus tem o seu coração transformado, a mente iluminada e a vida renovada

Muitos conheceram Jesus apenas dessa forma na época d’Ele, comeram do pão que foi multiplicado, viram alguns milagres, mas não conheceram a essência de Jesus.

Porque quem conhece, quem se abre para conhecer Jesus tem o seu coração transformado, a mente iluminada e a vida renovada. Não por curiosidade, não simplesmente por necessidades materiais ou para satisfazer os nossos anseios humanos. É muito mais do que isso!

Procuremos conhecer Jesus porque Ele tem o poder de transformar a nossa vida. E tudo o que nós precisamos é de transformação, de renovação, tudo o que precisamos é de uma vida transfigurada pela presença de Deus; e só quem pode nos dar essa vida é Jesus.

Precisamos responder a cada dia quem é Jesus para nós. Quando conseguimos responder na essência e na verdade o que Ele significa, é essa realidade que vai nos transformar a cada dia.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook