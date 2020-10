Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 24/10/2020

Primeira Leitura (Ef 4,7-16)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 7cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lha deu. 8Daí esta palavra: “Tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros, e distribuiu dons aos homens”. 9“Ele subiu!” Que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? 10Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. 11E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. 12Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, 13até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. 14Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. 15Motivados pelo amor queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a Cabeça, Cristo. 16Graças a Ele, o corpo, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro, para a sua edificação no amor.

Salmo Responsorial (Sl 121)

— Que alegria, quando me disseram: “Vamos à casa do Senhor!”

— Que alegria, quando ouvi que me disseram: “Vamos à casa do Senhor!” E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas.

— Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso; para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor.

— Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi.

Evangelho (Lc 13,1-9)

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

1Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam.

2Jesus lhes respondeu: “Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? 3Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. 4E aqueles dezoito que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? 5Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo”.

6E Jesus contou esta parábola: “Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. 7Então disse ao vinhateiro: ‘Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Por que está ela inutilizando a terra?’ 8Ele, porém, respondeu: ‘Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. 9Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás’”.

Busquemos sempre converter o nosso coração

“Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo” (Lucas 13,5).

A Palavra de Deus que estamos escutando neste sábado começa com uma narrativa em que algumas pessoas trazem notícias para Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha mandado matar, e ainda misturou o sangue dessas pessoas com os sacrifícios que Pilatos oferecia. Enfim, estão trazendo para Jesus a notícia de uma tragédia que essas pessoas estão sofrendo na vida.

Os antigos sempre achavam que as tragédias que aconteciam na vida de uma pessoa fossem castigos, ou seja, aquela pessoa tinha feito algo errado em algum momento da vida e, agora, estava pagando por isso. É claro que, também nos dias de hoje, há quem viva dessas crendices, achando que Deus castiga aquele que esteja sofrendo de algum mal. “Quem está sofrendo algum mal é porque está passando por algum castigo de Deus”.

Por favor, não cometamos esse delírio mental nem esse delito espiritual. Isso não é verdade, Deus não está castigando ninguém. Poderíamos dar muitas explicações para as desgraças que acontecem na vida humana, mas podemos ter certeza que nenhuma delas vem do amor infinito de Deus.

Não há desastre maior do que não se converter e não ter o coração em Deus

Deus não quer que nenhum dos Seus filhos sofram qualquer tragédia. Não fique pensando que quando houve um acidente de carro e morreu aquela pessoa, foi porque Deus quis que ela morresse. Alguns até dizem: “Morreu porque chegou a hora”, e essa mentalidade, que não é cristã e nem divina, muitas vezes, se espalha e vivemos aquele conformismo com tudo, isso quando não culpamos a Deus por tudo.

Acham que tudo de mau que acontece é porque foi merecimento, é porque Deus sabe o que faz. Nascem umas afirmações tão esdrúxulas a respeito da própria natureza de Deus. Jesus está dizendo: “De forma alguma, esses homens não cometerem mal algum. Não cometeram nada mais do que os outros”. Apenas que: se não nos convertemos, poderemos ter uma morte tão trágica ou mais trágica do que aquela.

É claro que, tragédias acontecem porque, muitas vezes, as pessoas provocam, às vezes provocam para si e para os outros. Mas a tragédia maior que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela não se converter, é ela não se voltar para Deus.

Por exemplo, a doutora Zilda Arns passou a vida inteira cuidando dos outros, a morte dela foi trágica. Ela estava numa igreja durante um terremoto no Haiti. Ela não morreu em desgraça, ainda que tenha sido trágico aquele acidente. Ela morreu na graça, fazendo aquilo que ela fez a vida toda: cuidando dos pobres e necessitados; estavam implantando a Pastoral da Criança no Haiti, levando esperança às famílias.

No mesmo lugar de um terremoto, alguém pode morrer em graça e outra pessoa em desgraça porque não está em Deus e não se converteu.

Aprenda, primeiro: castigo não vem de Deus, mas se os desastres acontecem em nossa volta, não há desastre maior do que não se converter e não ter o coração em Deus, não importa o que acontecer.

Deus abençoe você!

