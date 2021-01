Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/01/2021

Primeira Leitura (At 22,3-16)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, Paulo disse ao povo: 3“Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da Lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco.4Persegui até à morte os que seguiam este Caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. 5Disso são minhas testemunhas o Sumo Sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. 6Ora, aconteceu que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. 7Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me persegues?’ 8Eu perguntei: ‘Quem és tu, Senhor?’ Ele me respondeu: ‘Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo’. 9Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. 10Então perguntei: ‘Que devo fazer, Senhor?’ O Senhor me respondeu: ‘Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer’. 11Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. 12Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à Lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, 13veio encontrar-me e disse: ‘Saulo, meu irmão, recupera a vista!’ No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. 14Ele, então, me disse: ‘O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o Justo e ouvires a sua própria voz. 15Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. 16E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele!’”

— Palavra do Senhor.

— Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 116)

— Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho.

— Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o!

— Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel!

Evangelho (Mc 16,15-18)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos, 15e disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura! 16Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. 17Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas; 18se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum; quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus nos chama à conversão

“Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me persegues?’ Eu perguntei: ‘Quem és tu, Senhor?’ Ele me respondeu: ‘Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo’” (At 22,7-8).

Hoje, celebramos a conversão do apóstolo Paulo. Talvez, uma das conversões mais importantes da história da fé e da salvação, porque a conversão de um homem religioso não é muito simples. Às vezes, é mais fácil se converter um ateu e pecador, mas a conversão de uma pessoa religiosa, convicta, uma pessoa que acha que sabe e conhece tudo, a conversão de uma pessoa que se acha proprietária de Deus, da Lei de Deus, das coisas de Deus, é muito difícil. É realmente uma graça sublime do Céu para “derrubar por terra” aquela pessoa ou aquela situação.

Por isso, a conversão de Paulo deve ser uma inspiração para cada um de nós. Porque, se estamos ouvindo agora essa palavra, é porque somos pessoas religiosas. E o perigo é sermos aquelas pessoas religiosas que já se sentem totalmente convertidas, e pessoas que se sentem convertidas são pessoas duras, e em pessoas duras, a Palavra do Evangelho é difícil de penetrar, porque ela já sabe tudo, conhece tudo, ela já se acha mestre, ela que tem que mostrar o que é certo e errado.

Permitamos que a conversão de Paulo seja sempre um alento para nos convertermos a cada dia

Toda conversão só é verdadeira quando caímos por terra. E, quando caímos por terra, os nossos olhos, num primeiro momento, se fecham para se abrirem para uma luz nova, a luz que, muitas vezes, não enxergamos porque estamos seguindo de uma forma tão única na vida que não conseguimos enxergar o que é essencial e fundamental.

Saulo caiu por terra e aquilo que ele achava que fazia para Deus, achava que era aplaudido por Deus, era, na verdade, reprovado. Paulo perseguia os cristãos, perseguia aqueles que andavam no caminho da salvação. Por isso, que quando ele pergunta: “Quem és tu?”. Aquela voz que ele chama pelo nome, responde: “Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo”.

Meus irmãos, é preciso ouvir a voz de Jesus, é preciso se converter para Jesus a cada dia. É preciso abaixar a cabeça, é preciso prostrar-se por terra e ouvir novamente uma voz, porque perseguimos, muitas vezes, os irmãos, perseguimos quem pensa diferente de nós, nós nos fechamos em nossas redomas de vidro, nós nos fechamos em nosso mundo e em nosso coração, quando, na verdade, Deus nos chama à conversão.

Permitamos que a conversão de Paulo seja sempre um alento para nos convertermos a cada dia.

Deus abençoe você!