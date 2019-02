Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/02/2019

Primeira Leitura (Eclo 1,1-10)

Leitura do Livro do Eclesiástico.

1Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. 2Quem pode contar a areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? 3Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? 4Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, a inteligência prudente vem da eternidade. 5Fonte da sabedoria é a palavra de Deus no mais alto dos céus e seus caminhos são os mandamentos eternos.

6A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? 7A ciência da sabedoria, a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? 8Só um é o altíssimo, criador onipotente, rei poderoso e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. 9Ele é quem a criou no espírito santo: Ele a viu, a enumerou e mediu; 10ele a derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem.

Responsório (Sl 92)

— Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor! Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis!

— Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor!

Evangelho (Mc 9,14-29)

Naquele tempo, 14descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da Lei estavam discutindo com eles.

15Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. 16Jesus perguntou aos discípulos: “Que discutis com eles?” 17Alguém da multidão respondeu: “Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. 18Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram”.

19Jesus disse: “Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino”. 20E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca.

21Jesus perguntou ao pai: “Desde quando ele está assim?” O pai respondeu: “Desde criança. 22E muitas vezes, o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos”.

23Jesus disse: “Se podes!... Tudo é possível para quem tem fé”. 24O pai do menino disse em alta voz: “Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé”. 25Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: “Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele”.

26O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: “Ele morreu!” 27Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé.

28Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: “Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?” 29Jesus respondeu: “Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração”.

Peçamos a Jesus que auxilie a nossa falta de fé

Tudo é possível para quem tem fé

“Jesus disse: ‘Se podes!… Tudo é possível para quem tem fé’. O pai do menino disse em alta voz: ‘Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé’” (Marcos, 9,23-24).

Acompanhamos com o Evangelho de hoje um pai que vivia uma situação dramática. Ele sofria com o seu filho desde criança. Pois, desde então, um espírito agitava aquele menino, o lançava ao fogo e à água.

Então, o pai e a mãe dessa criança já não sabiam mais o que fazer para ajudarem o filho. Era a dor de um pai e de uma mãe com o coração desesperado diante da fragilidade que vivia aquela criança. Então, eles recorreram a Jesus.

E o pedido do pai foi: “Senhor, se Tu podes, por favor, faça algo pelo meu filho”. E Jesus responde: “Se tu podes, tudo é possível para quem tem fé”. Que beleza a resposta do pai! Pois, humildemente ele diz: “Senhor, tenho fé sim, talvez seja uma fé fraca, uma fé frágil, mas com essa fé que tenho, eu Te peço: ‘Socorre, ajuda a minha pouca fé ou a minha falta de fé’”.

Quando olho a situação desse pai, olho a situação de tantos pais, que têm fé, acreditam em Deus, sabem que Ele é Pai, mas muitas vezes, não sabem recorrer a Deus, pois sentem que não têm tamanha fé.

Digo para vocês, pai e mãe: “Não importa o tamanho da sua fé, mesmo que ela esteja minúscula, abalada, arrasada por tantas situações da vida, mas sobretudo, pelos sofrimentos que seus filhos possam te causar: não tenha receio. Busque a Jesus com todo o seu coração e toda a sua alma”.

Assim como aquele pai, rasguemos também o nosso coração para Jesus. Peçamos a Ele socorro e que Ele auxilie a nossa falta de fé. Que Ele venha nos ajudar diante dos nossos sofrimentos.

Não precisamos ter medo e receio, porque o Senhor vem em socorro às nossas fragilidades, quando humildemente nos colocamos em Sua presença. Olho para o Evangelho de hoje e me vem à mente tantos pais que, muitas vezes, se colocam de joelhos, dia e noite, suplicando a Deus pelos filhos.

Hoje, quero suplicar a todos e colocar a semente em todos que nos acompanham: homens e mulheres, papais e mamães. Coloquem-se de joelhos na presença de Jesus para clamarem pelos seus filhos. Não espere seu filho manifestar algum problema, alguma dificuldade ou sofrimento.

Peço aos pais que, desde o momento em que a criança for concebida, a primeira coisa a fazer é se ajoelhar, é entregar para Jesus, é clamar o Sangue de Jesus pelo seu filho.

Que alegria e que benção quando nasce uma criança! Mas não se deixe levar somente pela exaltação da vida que nasceu, coloque-se de joelhos na presença do Senhor. E, quando ela for crescendo e se tornando um menino, uma menina, um adolescente, um jovem e, em todas as épocas da vida dela, os joelhos do pai e da mãe no chão são súplicas da bênção de Deus para conduzir, libertar, salvar e restaurar os filhos.

Coloque sempre seus filhos na presença de Jesus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

