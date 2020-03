Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/03/2020

Primeira Leitura (Is 7,10-14;8,10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Naqueles dias, 10o Senhor falou com Acaz, dizendo: 11“Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu”. 12Mas Acaz respondeu: “Não pedirei nem tentarei o Senhor”. 13Disse o profeta: “Ouvi então, vós, casa de Davi; será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? 14Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, 8,10porque Deus está conosco.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 39)

— Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!

— Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!

— Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse: “Eis que venho!”

— Sobre mim está escrito no livro: “Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei!”

— Boas-novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia; vós sabeis: não fechei os meus lábios!

— Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração; vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia.

Segunda Leitura (Hb 10,4-10)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 4é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. 5Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: “Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. 6Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. 7Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade”. 8Depois de dizer: “Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado” — coisas oferecidas segundo a Lei — 9ele acrescenta: “Eu vim para fazer a tua vontade”. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. 10É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Evangelho (Lc 1,26-38)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 26o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, 27a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. 28O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!”

29Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. 30O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. 31Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. 32Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”.

34Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?” 35O anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, 37porque para Deus nada é impossível”. 38Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Em Maria, a humanidade é salva e redimida

“O anjo entrou onde ela estava e disse: ‘Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!’” (Lucas 1,28).

Celebramos, hoje, a grande Solenidade da Anunciação do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Na verdade, Gabriel é o mensageiro de Deus, é aquele que vai levar a Boa Nova ao coração de Maria.

Maria é a serva, é o templo e o lugar onde Deus vai fazer-Se morada, onde Ele vai vir habitar no meio dos homens. Maria é aquela tenda que se abre para, ali, ser o lugar da morada do Senhor.

Hoje, celebramos a união do Céu com a Terra, do divino com o humano. É Deus quem penetra o universo da existência humana para ser um de nós. É por obra e ação do Espírito Santo que o mistério sagrado se realiza entre nós.

Quando contemplamos o mistério da encarnação, cada um de nós pode se sentir visitado pelo Anjo como Maria, cada um de nós pode sentir-se querido e amado por Deus.

O anjo que foi visitar Maria não trouxe a Boa Nova somente para Ela, e sim para toda a humanidade. O anjo que foi ao encontro d’Ela está vindo anunciar a toda a humanidade que uma das nossas, uma Mulher do nosso meio, uma Mãe do nosso meio, uma serva do Senhor foi escolhida e designada para nos trazer o Salvador da nossa humanidade.

Deus se faz humano para que a nossa humanidade chegue até a Ele. Deus se faz humano para que a nossa humanidade seja novamente dignificada, porque ela foi descartada, humilhada; foi totalmente desconfigurada pela maldade do pecado. A nossa carne foi estragada e corrompida e, em Maria, por ação de Deus na vida d’Ela, a nossa humanidade é novamente salva e redimida.

O anjo que foi visitar Maria não trouxe a Boa Nova somente para ela, e sim para toda a humanidade

Maria é a primeira salva e redimida, é n’Ela que Deus faz a Sua habitação e Ela se torna templo irradiante da graça, cheia da graça, cheia do amor divino, n’Ela já não há mais nenhum espaço para o pecado, somente a plenitude da graça que está n’Ela e, por isso, a saudamos cheia de graça.

Compreendemos e olhamos para Aquela que foi concebida sem pecado porque, agora, Ela concebe o Salvador, o cordeiro de Deus, Aquele que tira o pecado do mundo.

Que dia belo para toda a humanidade, que dia para todo o Universo bater palmas, que dia para um estrondoso cântico de glória no mais alto dos Céus!

Hoje, rompemos com o silêncio da Quaresma, interrompemos todas as práticas de jejum e de penitência para darmos glória no mais alto dos Céus, por todo o Universo, por tamanha maravilha e graça, por tamanho beneplácito, por tamanha bondade, por tamanha ação misericordiosa de Deus. Hoje, a salvação entrou no seio da humanidade, Maria abriu-Se toda para Deus e a humanidade é salva no ventre d’Ela.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook

Anunciação do Senhor

Neste dia, a Igreja festeja solenemente o anúncio da Encarnação do Filho de Deus. O tema central desta grande festa é o Verbo Divino que assume nossa natureza humana, sujeitando-se ao tempo e espaço.

Hoje é o dia em que a eternidade entra no tempo ou, como afirmou o Papa São Leão Magno: “A humildade foi assumida pela majestade; a fraqueza, pela força; a mortalidade, pela eternidade.”

Com alegria contemplamos o mistério do Deus Todo-Poderoso, que na origem do mundo cria todas as coisas com sua Palavra, porém, desta vez escolhe depender da Palavra de um frágil ser humano, a Virgem Maria, para poder realizar a Encarnação do Filho Redentor:

“No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem e disse-lhe: ‘Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo.’ Não temas , Maria, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria perguntou ao anjo: ‘Como se fará isso, pois não conheço homem?’ Respondeu-lhe o anjo:’ O Espírito Santo descerá sobre ti. Então disse Maria: ‘Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tu palavra’” (cf. Lc 1,26-38).

Contemplamos o mistério do Deus Todo-Poderoso, que cria todas as coisas com sua Palavra

Sendo assim, hoje é o dia de proclamarmos: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14a). E fazermos memória do início oficial da Redenção de TODOS, devido à plenitude dos tempos. É o momento histórico, em que o SIM do Filho ao Pai precedeu o da Mãe: “Então eu disse: Eis que venho (porque é de mim que está escrito no rolo do livro), venho, ó Deus, para fazer a tua vontade” (Hb 10,7). Mas não suprimiu o necessário SIM humano da Virgem Santíssima.

Cumprindo desta maneira a profecia de Isaías: “Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus Conosco” (Is 7,14). Por isso rezemos com toda a Igreja:

“Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria; dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo”.