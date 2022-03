Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/03/2022

Primeira Leitura (Is 7,10-14;8,10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Naqueles dias, 10o Senhor falou com Acaz, dizendo: 11“Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu”. 12Mas Acaz respondeu: “Não pedirei nem tentarei o Senhor”. 13Disse o profeta: “Ouvi então, vós, casa de Davi; será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? 14Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, 8,10porque Deus está conosco.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 39)

— Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!

— Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!

— Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse: “Eis que venho!”

— Sobre mim está escrito no livro: “Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei!”

— Boas-novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia; vós sabeis: não fechei os meus lábios!

— Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração; vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia.

Segunda Leitura (Hb 10,4-10)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 4é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. 5Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: “Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. 6Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. 7Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade”. 8Depois de dizer: “Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado” — coisas oferecidas segundo a Lei — 9ele acrescenta: “Eu vim para fazer a tua vontade”. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. 10É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Evangelho (Lc 1,26-38)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 26o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, 27a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. 28O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!”

29Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. 30O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. 31Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. 32Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”.

34Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?” 35O anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, 37porque para Deus nada é impossível”. 38Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Aceite o projeto de Deus em sua vida

“Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi; e o nome da Virgem era Maria” (Lucas 1,26-27).

Hoje, dia 25 de março, celebramos, com toda a Igreja, a Festa da Visitação, a visita de Deus à humanidade, a partir da presença do anjo Gabriel na vida da Virgem Maria. De 25 de março a 25 de dezembro, temos nove meses calculados, mas, daqui em diante, temos a marca da entrada de Deus na história da humanidade. Daqui pra frente, temos a entrada de Deus na nossa história.

Porque, ao entrar na história da Virgem Maria, dessa belíssima criatura, nós também contemplamos a entrada de Deus na nossa história pessoal. Deus também nos visitou e quis começar conosco um lindo caminho, uma linda história de salvação. Então, hoje, também é o dia de contemplarmos o nosso encontro pessoal com Deus, a iniciativa amorosa de Deus na nossa vida.

O padre leu só o início do relato daquele episódio em que o anjo Gabriel chega à presença da Virgem Maria, trazendo aquela beleza do encontro das duas liberdades: a liberdade de Deus que propõe, que escolhe, que elege; e a liberdade humana que responde à essa iniciativa de Deus.

Deus não obrigou a Virgem Maria a dizer o seu “sim”, mas Ele provocou o coração d’Ela; Deus tocou a liberdade da Virgem Maria, que é a liberdade de todos nós. Constantemente, na nossa vida, isto acontece: o encontro das duas liberdades. Deus nos propõe, Ele nos quer para Ele; Deus nos chama a estar perto d’Ele, mas a resposta é nossa, é pessoal, a resposta depende de mim e depende de você.

Deus quer nos envolver no Seu projeto de amor, Ele quer nos envolver na Sua própria vida

O anúncio que o anjo faz não é apenas uma troca de informações, o anjo Gabriel não é só um porta-voz porque, na Bíblia, a presença do anjo é a presença do próprio Deus. Então, o que o anjo Gabriel traz é a proposta de um projeto, não são simplesmente informações, e sim um projeto que envolve a vida da Virgem Maria. Todas as vezes que Deus nos visita não é por acaso, Deus não quer simplesmente falar alguma coisa ao nosso coração, mas Ele quer nos envolver no Seu projeto de amor, Ele quer nos envolver na Sua própria vida.

Numa linguagem bem atual, aquele “sim” de Maria, o fiat de Maria é como se fosse o play, Maria deu o play para que começasse, na história da humanidade, a história da redenção da humanidade, a partir do seu sim da encarnação do Verbo de Deus: “Eis aqui a serva do Senhor”.

Hoje, também somos convidados a apertar esse play, a deixar que Deus comece conosco uma história de amor, que Ele entre na nossa vida, que Ele ocupe todas as áreas do nosso coração. O segredo desta Festa de hoje — daquilo que aconteceu com a Virgem Maria e a cada um de nós —, é aceitar aquilo que Deus propõe, mesmo no meio do medo, mesmo no meio da confusão, porque a Virgem Maria também apresentou as suas dúvidas, a Virgem Maria também dialogou com o anjo Gabriel.

Então, aceite o projeto de Deus, mesmo no meio da confusão e do medo. “É muito difícil, Senhor, dar esse passo”, mas dê esse passo porque é projeto de Deus, é história de salvação, é redenção para a nossa vida, é uma esperança nova, é um caminho novo que se abre diante dos nossos olhos. Não tenha medo, diga o seu “sim”, diga com a Virgem Maria: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua vontade!” .

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.