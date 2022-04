Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/04/2022

Primeira Leitura (1Pd 5,5b-14)

Leitura da Primeira Carta de São Pedro.

Caríssimos, 5brevesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. 6Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, ele vos exalte.

7Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. 8Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. 9Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. 10Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna, em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros.

11A ele pertence o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. 12Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estais firmes. 13A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também, Marcos, o meu filho. 14Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estais em Cristo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 88)

— Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.

— Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.

— Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade! Porque dissestes: “O amor é garantido para sempre!” E a vossa lealdade é tão firme como os céus.

— Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas, e o vosso amor fiel, a assembleia dos eleitos, pois, quem pode, lá nas nuvens ao Senhor se comparar e quem pode, entre seus anjos, ser a ele semelhante?

— Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria; seguirá pelo caminho, sempre à luz de vossa face! Exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça.

Evangelho (Mc 16,15-20)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos, 15e disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura! 16Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. 17Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas; 18se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum; quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados”.

19Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. 20Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Anunciai o Evangelho a toda criatura!

“Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos, e disse-lhes: ‘Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura!’. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao Céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam” (Mateus 16, 15; 19-20).

Palavra da Salvação! Porque essa Palavra chegou aos nossos ouvidos — fiz questão de dizer aquilo que o padre, ou diácono, diz ao final da leitura do Evangelho—, porque essa Palavra nos salvou, ela chegou aos nossos corações.

Hoje, na festa do evangelista São Marcos, nós temos a oportunidade de tocar neste Evangelho da saída: a saída dos discípulos para anunciar a Palavra do Senhor. Porém, os discípulos podem sair porque Deus saiu primeiro de Si; porque Deus, em primeiro lugar, fez esse movimento de sair de Si para ir ao encontro de cada ser humano, de cada criatura.

Fale do amor de Cristo; leve essa experiência do amor d’Ele a tantos corações que precisam dessa Palavra; anuncie o Evangelho!

Ao nos criar, Deus Pai saiu de Si; contemplava o Filho; e criava, no poder do Espírito Santo, todas as coisas, inclusive o ser humano. Depois, Jesus, ao sair de Si, também deu o Seu “sim” diante do Pai e encarnou-Se, por amor a mim e a você. Depois, ao sair de Si, o Espírito Santo desceu sobre Maria e os apóstolos, no cenáculo, e sobre cada um de nós, derramando sobre nós a Sua força e o Seu poder.

Por isso, a nossa experiência de fé precisa se tornar uma missão, uma saída. Aquela experiência que fazemos precisa também chegar à vida dos outros. A fé não pode ser para nós somente um anestésico para alguns momentos de dor, de dificuldade; a nossa fé precisa se tornar missão; a pessoa deve manifestar o bem que ela sente pela outra pessoa. É assim nas nossas relações humanas: quando você diz que ama alguém, você precisa manifestar o bem que você sente por ela em atos concretos.

Então, nós também precisamos manifestar a nossa fé concretamente, partilhando com o outro aquilo que nós recebemos. E isso nós precisamos vivenciar todos os dias da nossa vida. Em todas as oportunidades que tivermos no nosso dia a dia: no trabalho, na faculdade, na escola, com os companheiros de trabalho, na família, nós precisamos ser evangelizadores, anunciadores da Palavra do Senhor; alguém que realmente saiu de si para partilhar com o outro aquilo que recebeu.

Na festa do evangelista São Marcos, nós precisamos nos alegrar porque ele testemunhou os grandes feitos do Senhor, e ele também partilhou conosco. E, por ele ter dividido essa experiência de fé, essa Palavra — que acabei de ler para todos vocês —, chegou até mim e até você. Então, façamos o mesmo, saiamos de nós mesmos e anunciemos a Palavra do Senhor a toda criatura e em qualquer oportunidade que Deus nos der. Em todas as oportunidades que o Senhor nos der, falemos do amor de Cristo; levemos essa experiência do amor d’Ele a tantos corações que precisam dessa Palavra.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.