Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/05/2022

Primeira Leitura (At 17,15.22–18,1)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 17,15os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram.

22De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: “Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. 23Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ‘Ao Deus desconhecido’. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. 24O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa; pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais.

26De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. 27Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que às apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, 28pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas: ‘Somos da raça do próprio Deus’.

29Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. 30Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, 31pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia, ao ressuscitá-lo dos mortos”.

32Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, e outros diziam: “Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião”. 33Assim Paulo saiu do meio deles. 34Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. 18,1Paulo deixou Atenas e foi para Corinto.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 148)

— Da vossa glória estão cheios o céu e a terra.

— Da vossa glória estão cheios o céu e a terra.

— Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento! Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, louvai-o, legiões celestiais!

— Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes; e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o!

— Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso! A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra.

— Ele exaltou seu povo eleito em poderio; ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence.

Evangelho (Jo 16,12-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 12“Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. 13Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido; e até as coisas futuras vos anunciará.

14Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. 15Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará, é meu”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Espírito Santo conduz a sua vida à verdade plena

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade’” (João 16,12-13).

Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a vida espiritual é uma gradualidade, a vida espiritual é um crescimento que todos nós temos que viver. São etapas, são fases que nós passamos de um amadurecimento na nossa experiência de fé.

Jesus afirmou: “Tenho muitas coisas ainda para dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora”, porque Jesus respeita a fase de amadurecimento dos Seus discípulos, e Ele respeita cada um de nós.

Tem muita coisa na nossa vida que não compreendemos. Certamente, você passa por situações e tem muitos questionamentos e realidades que, hoje, não tem capacidade de compreender. É assim, faz parte da vida cristã essa gradualidade! Não existe um momento na nossa vida onde nós entendemos tudo. Não vamos chegar a isso, porque vai existir sempre o elemento do mistério. Senão, seríamos como Deus, e nós não somos; somos criaturas, somos limitados.

O mistério de Deus vai sempre mais além, o mistério de Deus nos supera sempre. Deus fica sempre um pouco escondido para que o nosso coração não se acostume, para que o nosso coração esteja sempre inquieto na busca do Senhor, nesse amadurecimento de fé. Então, não somos capazes de exaurir ou de esgotar todas as explicações no momento que estamos vivendo.

Talvez você esteja passando por uma situação, e vai se dar conta disso, você vai ser incapaz de absorver tudo que essa situação pode lhe dar e pode ensiná-lo hoje. Mas, calma, pouco a pouco vá experimentando a graça de Deus, vá permitindo que o seu coração e a sua mente se alarguem pouco a pouco, e esse mistério vai sendo traduzido para você.

Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, por isso o Espírito Santo vai saber nos conduzir à plena verdade

Jesus veio para nos dar a revelação plena da verdade — Exato, correto! Ele veio para revelar a verdade, mas ela se apresenta sempre de forma nova, ela se apresenta sempre a nós numa gradualidade. Jesus não violenta ninguém, Jesus não tira de nós a liberdade até mesmo da nossa limitação de tempo, de lugar, de espaço, para que essas verdades, pouco a pouco, sejam assimiladas e sejam vividas.

O futuro abre-nos, hoje, para uma possibilidade de esperarmos no Senhor. Quando Jesus diz: “Eu vou revelar ainda muita coisa”, “O Espírito vai conduzir ainda à plena verdade”, essa ideia de futuro não pode nos incomodar. Precisamos nos abrir no hoje e no agora ao que Deus nos fala. Não nos preocupemos de uma forma exagerada com o nosso futuro, com o amanhã. Vivamos o hoje, mergulhemos o nosso coração no hoje e no agora. Não é assim que nós acreditamos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.

Por isso o Espírito Santo vai saber nos conduzir à plena verdade, mas Ele quer nos dar uma síntese daquilo que está acontecendo conosco hoje. O Espírito Santo quer conduzir você a compreender o que está lhe acontecendo hoje, no agora da sua vida. Então, abra o seu coração, permita que Ele faça esse movimento dentro de você. Pouco a pouco, a verdade de Cristo vai sendo assimilada e vai sendo acolhida dentro de nós.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.