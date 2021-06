Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/06/2021

Primeira Leitura (Gn 17,1.9-10.15-22)

Leitura do Livro do Gênesis.

1Abrão tinha noventa e nove anos de idade, quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: “Eu sou o Deus Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito”. 9Deus disse ainda a Abraão: ”Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. 10Esta é a minha aliança que devereis observar, aliança entre mim e vós e tua descendência futura: todo homem entre vós deverá ser circuncidado”. 15Deus disse também a Abraão: “Quanto à tua mulher, Sarai, já não a chamarás Sarai, mas Sara. 16Eu a abençoarei e também dela te darei um filho. Vou abençoá-la, e ela será mãe de nações, e reis de povos dela sairão”.

17Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e pôs-se a rir, dizendo consigo mesmo: “Será que um homem de cem anos vai ter um filho e que, aos noventa anos, Sara vai dar à luz?” 18E, dirigindo-se a Deus, disse: “Se ao menos Ismael pudesse viver em tua presença”. 19Deus, porém, disse: “Na verdade, é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. 20Atendo ao teu pedido, também, a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo e extremamente numeroso. Será pai de doze príncipes e farei dele uma grande nação. 21Mas, quanto à minha aliança, eu a estabelecerei com Isaac, o filho que Sara te dará no ano que vem, por este tempo”. 22Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou.

Responsório (Sl 127)

Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor.

— Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor.

— Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem!

— A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa; os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa.

— Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.

Evangelho (Mt 8,1-4)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

1Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. 2Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: “Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar”. 3Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: “Eu quero, fica limpo”. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra.

4Então Jesus lhe disse: “Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles”.

O Senhor tem o poder de purificar a nossa vida

“Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: ‘Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar’” (Mateus 8,2).

Diante de numerosas multidões que seguiam a Jesus, Mateus nos chama a atenção para este detalhe: um leproso se aproximou. A cena parece até chocante porque tem multidões, e no meio das multidões cada um tem seus problemas, cada um quer uma coisa, mas um leproso não pode se aproximar das pessoas.

Um leproso, de acordo com as normas sanitárias daquele tempo, vivia afastado e marginalizado, até porque se acreditava (e era assim que se prescreviam as coisas até na Lei antiga): que alguém que estivesse com sua carne estragada, precisava manter-se afastado e só podia estar junto aos outros quando a sua carne fosse purificada.

Imagino que esse homem já discriminado, afastado e longe dos outros vence essas barreiras todas, movido por um sentimento: o sentimento da fé e da confiança, pois ele sabe que Jesus é a sua esperança e n’Ele o leproso coloca tudo aquilo que o seu coração anseia.

É hora de purificarmos o coração dos ressentimentos, das mágoas e dos rancores

Vida social ele não pode ter, a vida dele não caminha para frente, mas ele encontra em Jesus o poder purificador do seu corpo, da sua alma e de todo o seu ser. Ele se volta para Jesus não com desespero, mas com confiança. Talvez no meio daquela multidão houvesse muita gente desesperada com essa ou aquela situação.

Nós nos desesperamos por qualquer coisa, perdemos as estribeiras com tanta facilidade, não podemos passar uma contrariedade que logo já nos agitamos. Mas esse homem não, ele não segue o impulso das multidões, porque se ele fosse seguir nem ali chegaria, porque sabe que seria reprimido e discriminado.

Ele passa por cima de tudo isso, se aproxima de Jesus e proclama o senhorio e a autoridade de Jesus, proclama que a sua vida está nas mãos de Jesus. “Senhor, se tu queres, podes me purificar”. E Jesus disse: “Eu quero, fica limpo. Eu quero, fica curado. Eu quero que sua vida seja agora renovada”.

Meus irmãos, existe uma multidão de coisas à nossa frente, uma multidão de problemas, talvez uma multidão de pecados, existe uma multidão de tantas situações que estão diante de nós que nos paralisam, nos mantêm na retaguarda, nos mantêm reféns de nós mesmos, porque somos reféns das nossas emoções e dos nossos sentimentos.

É preciso deixar isso de lado, se prostrar diante de Jesus e pedir: “Senhor, tu tens o poder de me purificar”. É hora de sermos purificados, de purificarmos a nossa mente de tantos pensamentos e tormentos. É hora de purificarmos o coração dos ressentimentos, das mágoas e dos rancores. É hora de nos purificarmos de todo medo e pavor que nos apavora e faz tremer.

É preciso se aproximar de Jesus e com a fé do leproso proclamar: “Senhor, se queres, tens o poder de me purificar”.

Deus abençoe você!