Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/07/2020

Primeira Leitura (2Cor 4,7-15)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 7trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós.

8Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia; postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança; 9perseguidos, mas não desamparados; derrubados, mas não aniquilados; 10por toda a parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. 11De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. 12Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. 13Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: “Eu creio e, por isso, falei”, nós também cremos e, por isso, falamos, 14certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. 15E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus.

Salmo Responsorial (Sl 125)

— Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria.

— Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções.

— Entre os gentios se dizia: “Maravilhas fez com eles o Senhor!” Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!

— Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria.

— Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes; cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes!

Evangelho (Mt 20,20-28)

20Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. 21Jesus perguntou: “O que tu queres?” Ela respondeu: “Manda que estes meus dois filhos se sentem, no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda”. 22Jesus, então, respondeu-lhes: “Não sabeis o que estais pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?” Eles responderam: “Podemos”. 23Então Jesus lhes disse: “De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou”.

24Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. 25Jesus, porém, chamou-os e disse: “Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. 26Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor; 27quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 28Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos”.

Ouça a Homilia

O Reino consiste em servir sem esperar nada em troca

“Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos” (Mateus 20,27-28).

Celebramos, hoje, o apóstolo São Tiago Maior, irmão do apóstolo João e filhos de Zebedeu. Eles estavam ao longo do mar da Galileia, quando Jesus os viu e os chamou. Eles deixaram suas redes e seguiram a Jesus, se tornaram discípulos e, como bons discípulos que foram, fizeram parte do grupo dos apóstolos, dos Doze que eram próximos, íntimos e, ao mesmo tempo, enviados de Jesus para levar a Palavra de Deus aos corações da humanidade.

O Evangelho nos aponta que a mãe de João e Tiago que, hoje celebramos, se aproximou para fazer um pedido inusitado a Jesus. Como boa mãe – porque a mãe quer sempre o melhor para os seus filhos, quer seus filhos muito próximos a Deus –, ela foi pedir: “Coloque os meus filhos no Seu Reino à Sua direita e à Sua esquerda?”.

Mãe que é mãe quer sempre os seus filhos no melhor lugar. Eles já estavam com Jesus, mas a mãe queria mais um destaque porque quem está à direita e à esquerda são os mais importantes.

Jesus escuta com muita atenção e amor o pedido daquela mãe, mas Ele diz: “Vocês não sabem o que estão pedindo”. Aliás, eles também foram com a mãe porque também queriam esse lugar de destaque. Em outra narrativa evangélica, mostra eles pedindo.

Aqui é importante observar, primeiro, que isso causou indignação no grupo dos discípulos, mas, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade para Jesus mostrar no que consiste o Reino dos Céus.

O Reino de Deus é quem serve sem esperar nada em troca, serve por amor

O Reino dos Céus não tem nada a ver com essas pretensões humanas e mundanas do mundo em que vivemos, onde as pessoas se sentem privilegiadas porque estão perto desse ou daquele; porque tiraram uma foto com esse; porque é amiga daquele outro. O Reino do Céus não é isso, não é ter destaque e importância. O Reino dos Céus não é ser muito curtido, valorizado, e assim por diante. O Reino dos Céus é, acima de tudo, servir.

Jesus estava dizendo à mãe dos filhos de Zebedeu: “Não cabe a mim dizer quem vai ficar à minha direita ou à minha esquerda. Cabe ao Pai. E qual é a importância do lugar que vão ocupar? Porque, no Reino, quem quiser ser grande é muito simples: não precisa ter nome, é só servir. No Reino de Deus é só fazer o que eu faço porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir”.

Hoje, celebrando o apóstolo São Tiago, queremos celebrar a essência do que é ser discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Muitas vezes, veneramos, aplaudimos, corremos atrás das pessoas que têm nome e destaque. Que beleza saber que o Reino de Deus é aquela pessoa que está servindo sem ninguém reconhecer, é aquela pessoa que está cuidando dos bancos da Igreja, limpando a Igreja! Que beleza ver pessoas anônimas, muitas vezes, até desprezadas cuidando dos pobres e doentes!

O Reino de Deus são aquelas pessoas que estão cuidando umas das outras, estão servindo e não são reconhecidas, aplaudidas nem valorizadas. Essas são grandes no coração de Deus!

O Reino de Deus não são os destaques das nossas redes sociais, o Reino de Deus é o serviço, a humildade, a doação e a dedicação. O Reino de Deus é quem serve sem esperar nada em troca, serve por amor e, por amor, coloca-se a serviço do Reino e da vida dos irmãos.

Deus abençoe você!

