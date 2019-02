Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 26/02/2019

Primeira Leitura (Eclo 2,1-13)

Leitura do Livro do Eclesiástico.

1Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. 2Mantém o teu coração firme e sê constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade. 3Suporta as demoras de Deus, agarra-te a ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. 4Tudo o que te acontecer, aceita-o, e sê constante na dor; e nas contrariedades de tua pobre condição, sê paciente. 5Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados e, no cadinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus.

6Crê em Deus, e ele cuidará de ti; endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor, e nele envelhecerás. 7Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis, para não cair. 8Vós, que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. 9Vós, que temeis o Senhor, esperai coisas boas: alegria duradoura e misericórdia. 10Vós, que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. 11Considerai, filhos, as gerações passadas e vede: Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? 12Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? 13Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação, e protege a todos os que o procuram com sinceridade.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 36)

— Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará.

— Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará.

— Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração.

— O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria, saciados.

— Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída.

— A salvação dos piedosos vem de Deus; ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram.

Evangelho (Mc 9,30-37)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 30Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, 31pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, três dias após sua morte, ele ressuscitará”. 32Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. 33Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: “Que discutíeis pelo caminho?” 34Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior.

35Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse: “Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos!” 36Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: 37“Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

É papel do cristão acolher e cuidar das crianças

Há uma multidão de crianças que precisam de nós, tornemo-nos servos!

“Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas Aquele que me enviou” (Marcos 9, 37).

O Evangelho de hoje trás muitos ensinamentos do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pegarei aquele que é essencial: quem quiser se tornar o primeiro, o maior: torne-se servo, o último de todos.

É uma lição para a vida. Pois, num mundo de competições, (onde vale quem é o mais lembrado, quem se sente grande) o discípulo de Cristo não pode buscar as grandezas do mundo. O que enobrece um discípulo de Cristo é saber servir ao outro; é a vida da humildade — a “pequena via”— como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus.

A pequena via, na verdade, é o caminho da alma que se contenta com as coisas pequenas e não está em busca das grandezas humanas. O caminho da pequena via é se fazer criança. A criança que se conforma com a beleza da existência, que não se deixa levar pelo orgulho, pelas vaidades da vida.

Por isso, Jesus pega uma criança, a coloca no meio deles e lhe abraça. Abraçar uma criança quer dizer abraçar a pureza, abraçar a via e o caminho da humildade. “Quem acolhe em meu nome uma destas crianças, é a Mim que estará acolhendo”.

Somos hoje chamados pela Palavra de Deus não só a converter o nosso coração para a pureza, para a inocência, para os valores que as crianças nos ensinam a viver, mas também, somos chamados a acolhê-las e jamais as desprezar.

Pense em quantas crianças precisam do nosso amor, acolhimento e ajuda. Não pense só nas crianças que são seus filhos, as acolha em primeiro lugar. Mas saibamos que, no mundo em que vivemos, há uma multidão enorme de crianças que não têm infância, não têm o que comer, como estudar e nem como viver.

É papel nosso, cristãos e discípulos do Mestre Jesus, acolher, ajudar, encaminhar e cuidar das nossas crianças. Todas a vezes que assim fizermos, estaremos cuidando, acolhendo e amando o Mestre Jesus.

Deus abençoe você!