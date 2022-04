Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 26/04/2022

Primeira Leitura (At 4,32-37)

Leitura dos Atos dos Apóstolos

32A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum.

33Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. 34Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro, 35e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um.

36José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, 37possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 92)

— Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor.

— Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor.

— Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor!

— Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis!

— Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor!

Evangelho (Jo 3,7b-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 7b“Vós deveis nascer do alto. 8O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito”.

9Nicodemos perguntou: “Como é que isso pode acontecer?” 10Respondeu-lhe Jesus: “Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? 11Em verdade, em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. 12Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? 13E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. 14Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, 15para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Você deve nascer do Alto e abandonar-se nas mãos do Senhor

“Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ‘Vós deveis nascer do Alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito’. Nicodemos perguntou: ‘Como é que isso pode acontecer?’. Respondeu-lhe Jesus: ‘Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu?’” (João 3, 7b-11).

O nosso coração precisa viver sempre em sintonina com Jesus, para que nós constantemente aprendamos as coisas do Céu. As coisas da terra nós já sabemos muito bem, e a própria natureza se encarrega de nos ajudar a compreender, pouco a pouco, sobre as realidades desta terra. Por exemplo, há dois anos, não se sabia nada sobre o coronavírus, mas, hoje, já se tem o mapeamento de seu alcance, os efeitos, pois essas realidades humanas são assim. Porém, nós, somos chamados a sermos especialistas nas coisas do Alto.

Deixemo-nos tocar por esse mistério; busquemos as coisas do Alto

Existe, em cada um de nós, o que nós chamamos de sentido da vida, uma capacidade nossa interior de intuir as coisas, de intuir verdades, que são realidades postas perto de nós: as lei da física; as leis deste mundo; as leis da natureza… Nós temos essa capacidade de formular conceitos, de achar saída para os problemas, aquela capacidade da inteligibilidade — a capacidade que todo ser humano tem de intuir certas coisas. E, a partir daí, constituir leis, conceitos, ideias, teorias… E quando entra Deus? Quando entra essa experiência que nos transcende, que vai além de nós? É aquele momento em que nós precisamos aceitar que existe algo muito maior do que as nossas intuições, muito maior do que os nossos conceitos, muito maior do que as verdades nas quais acreditamos.

Quem vive essa experiência de Deus precisa chegar num determinado momento e se abandonar nas mãos de Deus, diante de algo que supera a nossa própria inteligência. Por isso, o vento sobra onde quer, nós ouvimos os ruídos, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Por isso, tem uma parte de nós que só Deus pode explicar, tem uma parte de nós que só as realidade de Deus podem preencher, porque serão insuficientes as nossas intuições, as nossas conclusões. Pois, em determinado momento da nossa vida, chega Deus; e Ele supera a nossa inteligência humana. Foi isso que Jesus experimentou no diálogo com Nicodemos, tentando fazer com que aquele coração se abrisse um pouco mais para as coisas do Alto, onde está Deus, e também onde nós, muitas vezes, com as nossas explicações humanas não conseguimos compreendê-Lo.

Abandonemo-nos nas mãos do Senhor; deixemo-nos tocar por esse mistério; um mistério que ultrapassa a nossa lógica humana.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!