Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 26/05/2022

Primeira Leitura (At 18,1-8)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 1Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. 2Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. 3E, como tinham a mesma profissão – eram fabricantes de tendas –, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos.

4Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. 5Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à Palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. 6Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: “Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa; de agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos”.

7Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. 8Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família; e muitos coríntios, que escutavam Paulo, acreditavam e recebiam o batismo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 97)

— O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.

— O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça; recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel.

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai!

Evangelho (Jo 16,16-20)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 16“Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo”. 17Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: “O que significa o que ele nos está dizendo: ‘Pouco tempo, e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo’, e: ‘Eu vou para junto do Pai?’”.

18Diziam, pois: “O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer”. 19Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo; então disse-lhes: ‘Estais discutindo entre vós porque eu disse: ‘Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis?’

20Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Amadureça a sua experiência de fé com o Senhor

“Naquele tempo, diziam, pois: ‘O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer’. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo; então disse-lhes: ‘Estais discutindo entre vós porque eu disse: ‘Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis?’ Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria’” (João 16,18-20).

Meus irmãos e minhas irmãs, a experiência de fé não significa ter todas as respostas. Ser um homem de fé, ser uma mulher de fé, não quer dizer que nós teremos sempre todas as respostas às nossas inquietudes, às nossas indagações.

Os discípulos que estavam ao lado de Jesus passaram por essa experiência de ter na fé somente a força para enfrentar aquilo que acontecia. E na nossa vida é assim, a experiência de fé, muitas vezes, nós a teremos como uma força para enfrentar aquilo que nos acontece, as nossas tribulações, as nossas dificuldades, sem nem mesmo entender completamente o porquê de tal situação.

Quando vivemos a experiência de fé, somos chamados a nos abandonar assim nas mãos do Senhor. Não sei por que me acontece isso, não sei por que sofro, por que vivo essa situação, mas sei nas mãos de quem depositei a minha confiança.

Jesus nos diz que, o quer que seja, isso nunca será a última palavra. Ele mesmo disse aos Seus discípulos: “Agora, vocês vão chorar, mas esse choro se transformará em alegria”. Então, aquilo que você vive, aquilo que você enfrenta, a situação pela qual você hoje está rezando e intercedendo, ela nunca terá a última palavra.

É claro que todos nós queremos explicações; há momentos em que a única coisa que nós queremos é o bendito “por quê?”. “Por que acontece tal situação?”. Somos assim, mas, nesses momentos, é que nós precisamos confiar no Senhor, confiar que Ele nunca tirará de nós a Sua assistência.

Porque a Providência Divina é justamente isso, é o modo como Deus encaminha todas as coisas para o nosso bem e para a nossa salvação. E muitas vezes, temos a ideia da Providência Divina só quando Deus nos dá alguma coisa, mas também quando Ele nos tira alguma coisa ou quando não nos dá alguma coisa, aí também se manifesta a Providência Divina, essa sabedoria com a qual Deus rege todas as coisas.

Como o texto bíblico nos disse: o Senhor falou que iria para junto do Pai, e Ele precisaria passar por essa experiência de ausência na vida dos Seus discípulos. Existe uma ausência necessária na vida dos discípulos, uma ausência necessária da explicação dos porquês. Isso é pedagógico, isso nos ensina e nos orienta.

Existe uma necessária distância que nós precisamos ter das nossas seguranças humanas, da maneira como nós conduzimos a nossa vida querendo ter o controle de todas as coisas.

Acolhamos, hoje, a ausência de respostas, a ausência física de alguém (você que esteja passando por uma situação assim), a ausência de seguranças humanas para resolver as nossas situações. Acolha hoje, como uma pedagogia de Deus, para amadurecer o seu coração, para amadurecer a sua experiência de fé e confie na Palavra de Jesus.

Aqueles que estão, hoje, se lamentando vão sorrir, porque a vossa tristeza vai se transformar em alegria. A nossa alegria é confiar em Jesus, a nossa alegria não está nas coisas deste mundo, a nossa alegria é poder confiar inteiramente na assistência do Senhor e Ele nunca nos abandona, é a promessa d’Ele.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.