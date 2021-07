Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 26/07/2021

Primeira Leitura (Eclo 44,1.10-15)

Leitura do Livro do Eclesiástico.

1Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. 10Estes, são homens de misericórdia; seus gestos de bondade não serão esquecidos. 11Eles permanecem com seus descendentes; seus próprios netos são sua melhor herança. 12A descendência deles mantém-se fiel às alianças, 13e, graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. 14Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. 15Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a assembleia vai celebrar o seu louvor.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 131)

— O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi.

— O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará: “um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar!”

— Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada: “Eis o lugar do meu repouso para sempre, eu fico aqui: este é o lugar que preferi!”

— “De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa!”

Evangelho (Mt 13,16-17)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 16“Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. 17Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Nossos avós são a ação de Deus na história da nossa vida

“Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram” (Mateus 13,17).

Hoje, celebramos os avós de Jesus: São Joaquim e Sant’Ana, os pais da Virgem Maria. É dessa raiz santa que vem nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Quando olhamos para os nossos avós, olhamos para a nossa própria história, porque a nossa história não começa com o dia em que fomos concebidos, gerados, o dia que viemos para este mundo. A nossa história começa com os nossos antepassados, a nossa história começou lá atrás… E o quanto é importante conhecermos a nossa história!

Digo, insisto e repito: se você tem vô e vó, aproveite, saboreie, valorize; olhe para eles como um referencial de vida. E digo mais, escute-os o máximo que você puder escutar. Conheça a sua história, conheça de onde você veio, conheça as lutas e labutas para que você chegasse a ser o que você é, porque começou lá com seus avós, bisavós; e assim por diante.

Quando olhamos para os nossos avós, olhamos para a nossa própria história

Nossos avós são a continuação, a ação de Deus na história da nossa vida. Não tive a graça de conviver com os meus avós porque, eu ainda pequeno, os vi falecer praticamente um por um deles, muito próximos uns dos outros, mas são lembranças e recordações maravilhosas. O que não pude saber, procurei conhecer da minha mãe quem eram os meus avós, porque só os conhecendo, posso conhecer a minha história e saber melhor quem sou eu.

Na sociedade em que estamos se despreza o que é velho como se fosse ultrapassado, nossos avós nunca serão ultrapassados, pelo contrário, nós é que precisamos alcançá-los na sabedoria, na virtude e na vivência que tiveram. Não só precisamos amá-los muito, cuidar deles com toda a intensidade do nosso coração, mas precisamos respeitá-los, reverenciá-los e cuidar com todo amor do nosso coração.

O mundo é mais belo porque temos os nossos avós. Por isso, hoje, voltemos nossa prece, nosso amor, nosso carinho e nossa ternura, porque Jesus teve os Seus avós, Sant’Ana e São Joaquim.

Os Evangelhos não nos relatam se Jesus teve a graça de conviver com eles, pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais importante é que Jesus os teve. Do mesmo jeito, muitos de nós, como eu, não convivi com os meus avós, mas os tive, os conheci por memória da mamãe e, por isso, até hoje tenho uma ligação de amor e de ternura com eles no Céu. Quando chegarmos lá não podemos estranhar a nossa história, precisamos agora assumi-la para que estejamos plenamente curados, sejamos plenamente assumidos no que somos, conhecendo melhor a nossa história.

Deus abençoe os nossos vovôs e vovós!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook