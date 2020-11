Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 26/11/2020

Primeira Leitura (Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a)

Leitura do Livro do Apocalipse de São João.

Eu, João, 18,1vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. 2Ele gritou com voz poderosa: “Caiu! Caiu Babilônia, a grande! Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. 21Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a ao mar, dizendo: “Com esta força será lançada Babilônia, a Grande Cidade, e nunca mais será encontrada. 22E o canto de harpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá; e nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará; e o canto do moinho em ti nunca mais se ouvirá; 23e a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará; e a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com magia tu enfeitiçaste todas as nações. 19,1Depois disso, ouvi um forte rumor, de uma grande multidão no céu, que clamava: “Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem a nosso Deus, 2porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição, e vingou nela o sangue dos seus servos”. 3E repetiram: “Aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade!” 9aE um anjo me disse: “Escreve: Felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro”.

Salmo Responsorial (Sl 99)

— São bem-aventurados os que foram convidados para a Ceia Nupcial das bodas do Cordeiro!

— Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos!

— Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho.

— Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor; dai-lhe graças, seu nome bendizei!

— Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente!

Evangelho (Lc 21,20-28)

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 20“Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. 21Então, os que estiverem na Judéia, devem fugir para as montanhas; os que estiverem no meio da cidade, devem afastar-se; os que estiverem no campo, não entrem na cidade. 22Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras.

23Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. 24Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. 25Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. 26Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. 27Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. 28Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima”.

Cristo veio ao mundo para nos salvar

“Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima” (Lucas 21,27-28).

O Evangelho que Lucas nos narra hoje nos traz algumas realidades importantes da história e da vida humana. A primeira são os acontecimentos que dizem respeito à Jerusalém quando ela é cercada, sitiada e também destruída. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era; e sabemos tudo aquilo que foi trágico e o quê significou, mas o Senhor advertiu os Seus para que permanecessem firmes diante de tamanhas calamidades.

Depois, a segunda é a realidade final da história da humanidade. Todos nós sabemos que caminhamos para o fim dos tempos, não sabemos qual é o momento final e não precisamos saber nem nos preocupar, porque, ainda que grandes coisas hão de acontecer, sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, nações angustiadas, pavor do barulho do mar e tantas coisas que parecem desastrosas, isso não é para nos desanimar. Pelo contrário, é para nos animar saber que quando as coisas se apavoram, se tornam difíceis, quando o mundo se torna agitado, é aí que Deus está mais perto de nós, é aí que a graça de Deus está mais próxima de nós.

O mundo pode parecer perdido, mas não vamos nos perder no mundo porque Jesus veio para nos salvar

Quando alguns ou todos tiverem a convicção de que o mundo há de acabar, você pode ter certeza que a vida estará apenas começando, porque será o Reino eterno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá para buscar os Seus para reinar no meio de nós.

Então, não nos preocupemos com esse dia e nem com essa hora, porque se essas coisas todas acontecerem, os que são de Deus estarão com Ele para sempre. Pelo contrário, quando olharmos para o mundo em que estamos e vermos tantas coisas que são trágicas aos nossos olhos, não é para fecharmos os olhos, é para acordar e saber situar-se.

É preciso levantar a cabeça, erguer a cabeça porque a nossa libertação e a nossa salvação estão próximas, porque Deus não abonadona os Seus diante dos acontecimentos mais duros e trágicos que possam acontecer na vida humana e na história da humanidade.

O nosso olhar é de fé, esperança, confiança e certeza de que há um Deus que cuida de nós. O mundo pode parecer perdido, mas não vamos nos perder no mundo porque Jesus veio para nos salvar, por isso permitamos ser salvos por Jesus a cada dia.

Deus abençoe você!

