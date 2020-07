Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 27/07/2020

Primeira Leitura (Jr 13,1-11)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

1Isto disse-me o Senhor: “Vai comprar um cinto de linho e põe-no em torno da cintura, mas não o deixes molhar na água”. 2Comprei o cinto, conforme a ordem do Senhor, e coloquei-o à cintura. 3E a Palavra do Senhor dirigiu-se a mim pela segunda vez, dizendo: 4“Toma o cinto que compraste e tens à cintura, levanta-te e vai ao Eufrates, esconde-o lá na fenda de uma pedra”. 5Fui e o escondi perto do Eufrates, conforme mandara o Senhor. 6Ora, ao cabo de muitos dias, disse-me o Senhor: “Levanta-te, vai ao Eufrates, e retira de lá o cinto que te mandei esconder”. 7Fui ao Eufrates, cavei e retirei o cinto do lugar onde o tinha escondido; mas eis que o cinto tinha apodrecido tanto que não servia mais para nada. 8E a Palavra do Senhor dirigiu-se a mim, dizendo: 9“Isto diz o Senhor: Assim farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém; 10este povo perverso, que se recusa a ouvir minhas palavras, convive com a maldade no coração, e vai atrás de deuses estrangeiros, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles será como este cinto que não serve mais para nada. 11Pois assim como o cinto se une à cintura do homem, assim quis eu que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unissem a mim, diz o Senhor, para ser meu povo, honra do meu nome, louvor e glória. Mas não ouviram”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Dt 32,18-19.20.21)

— Esqueceram o Deus que os gerou.

— Da Rocha que te deu à luz te esqueceste, do Deus que te gerou não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas.

— E disse: Esconderei deles meu rosto e verei, então, o fim que eles terão, pois, tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade.

— Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram; vou provocá-los por aqueles que nem povo são, através de gente louca hei de irritá-los.

Evangelho (Mt 13,31-35)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 31Jesus contou-lhes outra parábola: “O Reino dos Céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. 32Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos”. 33Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola: “O Reino dos Céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado”. 34Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, 35para se cumprir o que foi dito pelo profeta: ‘Abrirei a boca para falar em parábolas; vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo’.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O pequeno torna-se grande no Reino dos Céus

“O Reino dos Céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas” (Mateus 13,31-32).

Quando Jesus compara o Reino dos Céus como uma semente de mostarda é preciso enfatizar aquilo que é uma semente de mostarda. Você pega a sementinha dela, coloca na palma da mão e ela se perde de tão pequena.

Sabemos que tudo que é pequeno, muitas vezes, é uma coisa insignificante, que não tem valor e importância. Esse é o maior erro que cometemos na vida: não saber dar valor e importância ao que é pequeno. Porque é só o pequeno, o amado, o cuidado e valorizado que se torna grande e uma coisa valiosa. A vida humana começa como um grão, um embrião no ventre de uma mãe, e alguns querem dizer que esse embrião não significa nada quando, na verdade, significa tudo porque toda a vida humana está ali.

Você quer que uma pessoa cresça na bênção? Cuide dela como um embrião, cuide dela no ventre de sua mãe. Eu sempre digo: “Mães, orem pelos seus filhos desde o primeiro momento do início da gravidez”.

Achamos que para educar um filho tem de esperar ele crescer, pelo contrário, o momento principal, o cuidado fundamental é logo no início para que essa semente realmente cresça, para que ele depois se torne o homem e a mulher que foi cuidada no ventre quando era pequena, e assim vai crescendo.

É só o pequeno, o amado, o cuidado e valorizado que se torna grande e uma coisa valiosa

Vivemos num mundo de grandezas, dos sentimentos grandes, de nos tornarmos importantes e maiores, e estamos desprezando o cuidado das coisas pequenas. Como um pai e uma mãe não pode abrir mão de detalhes fundamentais na educação dos seus filhos; desde um pedido de atenção que uma criança faz, desde a tarefa escolar que está ali, desde um sentimento que desperta na sua alma, tudo, a começar pelas coisas mais pequenas tem um valor eterno de cuidado e importância.

A vida acontece nas pequenas coisas que realizamos, sei que há um engrandecimento dos grandes gestos, e assim por diante. Madre Teresa de Calcutá não se tornou a grande Madre Teresa, porque só conhecemos depois a grande obra que ela realizou, ela se dedicava intensamente às coisas mínimas, desde lavar um prato com as irmãs à tantas outras coisas.

Não nos foquemos em coisas que podem chamar a atenção de muitos, nos foquemos no cotidiano da nossa vida, na paciência que estamos perdendo com quem convive conosco, nos pequenos gestos de cumprimentar, de dizer “bom dia” ou “boa tarde”.

O Reino dos Céus só se torna a árvore grande quando é vivido no cotidiano, na simplicidade e nas pequenas coisas. Que saibamos, de todo o nosso coração, ser essa semente de mostarda, semeando no campo dos pequenos gestos porque é isso que torna grande a presença do Reino de Deus no meio de nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook