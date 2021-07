Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 27/07/2021

Primeira Leitura (Êx 33,7-11;34,5b-9.28)

Leitura do Livro do Êxodo.

Naqueles dias, 7Moisés levantou a tenda e armou-a longe, fora do acampamento, e deu-lhe o nome de Tenda da Reunião. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor, saía pra a Tenda da Reunião, que estava fora do acampamento. 8Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. 9Logo que Moisés entrava na Tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. 10Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da Tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. 11O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante, Josué, o filho de Nun, não se afastava do interior da Tenda.

34,5bMoisés permaneceu diante de Deus invocando o nome do Senhor. 6O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: “O Senhor, o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, 7que conserva a misericórdia por mil gerações, e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais nos filhos e netos, até à terceira e quarta geração!” 8Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão 9e, prostrado por terra, disse: “Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco; embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua”. 28Moisés esteve ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 102)

— O Senhor é indulgente, é favorável.

— O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos; revelou os seus caminhos a Moisés, e aos filhos de Israel, seus grandes feitos.

— O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem;

— Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem.

Evangelho (Mt 13,36-43)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 36Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: “Explica-nos a parábola do joio!” 37Jesus respondeu: “Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. 38O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao Reino. O joio são os que pertencem ao Maligno. 39O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. 40Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos: 41O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu Reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal; 42e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. 43Então os justos brilharão como o sol no Reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A semente da Palavra de Deus destrói qualquer joio

“Então, os justos brilharão como o sol no Reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça” (Mateus 13,43).

Jesus está nos explicando a parábola do joio. É interessante que o nome da parábola não é a parábola do trigo, é parábola do joio. Porque o joio que vem penetrando, o joio que vem como penetra, como aquele que não é convidado, mas como aquele que se manifesta no meio do trigal, que é onde a graça está.

Quem semeou a boa semente foi Jesus, o Filho de Deus, Ele que semeou no meio de nós a semente neste campo que é o mundo onde nós estamos. E a boa semente é quem acolheu a semente de Jesus e foi transformado por ela; que coisa maravilhosa! E pertence ao Reino de Deus, pertence ao Reino dos Céus.

Veja que a semente tem o poder de transformar o coração do homem, o coração da mulher, o coração de cada um de nós que acolhemos a semente da Palavra. Porque, por força do pecado somos joio, o mal está em nós, o mal é semeado em nós, mas veja que graça, a Palavra de Deus, a semente da Palavra em nós tem o poder de destruir todo e qualquer joio, todo e qualquer mal e maldade que está em nós e nos moldar para sermos o bom trigo do Reino de Deus.

Cuidemos para que a boa semente da Palavra de Deus, em nosso coração, nos transforme no bom trigo

No campo, que é o mundo onde estamos, é preciso ter muita atenção, porque aquilo que o batismo realizou em nós, foi nos transformar, foi nos configurar a Cristo Jesus. Aquilo que o batismo realiza em nossa vida é a obra de Deus em nós, mas, infelizmente, em vez de nós crescemos na boa semente, em vez de ser cultivado em nós o bom trigo de Cristo, deixamos que caia em nosso coração a semente da maldade e do mundo.

Já vi tantas pessoas boas se desviarem para o caminho do mal, já tantas pessoas que vieram de Deus e depois deixaram. Já vi meninos que cresceram comigo, brincamos juntos e se desencaminharam. Se eu não cuido da Palavra que está no meu coração, quanto é fácil no mundo de facilidades como o nosso, nos desviarmos e nos perdermos também; perder o foco do Reino de Deus, perder o foco da Palavra de Deus.

Preocupo-me quando vejo que damos mais atenção às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Estamos no mundo e temos que cuidar das coisas do mundo que estão ao nosso lado, agora tem um outro mundo, que é um mundo repleto das maldades. O mundo onde o inimigo, o maligno semeia o joio e o joio é o diabo com suas travessuras, maldades, crueldades, enganos e ilusões.

Cuidemos para que a boa semente da Palavra de Deus, em nosso coração, nos transforme no bom trigo do Reino de Deus. Só brilharemos juntos de Deus quando permitirmos que a Palavra d’Ele transforme a nossa vida a cada dia.

Deus abençoe você!